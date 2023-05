Emanuele Filiberto denuncia: «Hanno avvelenato la mia squadra»

I campionati italiani sono ormai vicini alla conclusione e nelle categorie più basse si stanno disputando playoff e playout per decretare chi sarà promosso e chi retrocederà. Ma c’è una sfida, in Serie D, che sta facendo discutere. Si tratta di quella tra Real Aversa e Ragusa, che ha visto questi ultimi trionfare con un netto e tennistico 6-0. La formazione di Caserta ha perso, quindi, la sfida decisiva ma ci ha pensato il suo patron a infiammare il post-gara. Si tratta addirittura di Emanuele Filiberto, erede di casa Savoia, che accusa: «Ieri hanno avvelenato la mia squadra».

Emanuele Filiberto: «Tutti i calciatori ricoverati»

Il principe di casa Savoia ha raccontato la vicenda: «Quello che è accaduto ieri è un qualcosa di inaudito e, dal mio punto di vista, è un attacco anche alla mia persona oltre che alla città di Aversa. Abbiamo deciso di mandare in ritiro la squadra direttamente nella città di Ragusa, in un noto albergo cittadino proprio per farli ambientare, essendo una città a 600 metri dal livello del mare, ma mai potevamo immaginare che nel 2023 potessero accadere cose simili. Non voglio fare nessuna illazione, ma l’unica cosa certa è che tutti i nostri calciatori sono in ospedale. Durante il viaggio di ritorno, dopo le molte fermate per vomitare, è stato necessario portarli all’ospedale di Salerno e purtroppo sono stati tutti ricoverati».

Chiesto anche il rinvio del match

Dai racconti sembrerebbe che alcuni giocatori abbiano accusato i primi malori già nelle ore precedenti al match, tanto che un dirigente avrebbe chiesto di rinviare la gara. L’arbitro, però, non ha acconsentito e da regolamento ha fatto disputare l’incontro, terminato con il netto successo degli avversari. «Non avendo alternative», ha spiegato il patron, «abbiamo cercato di mettere in campo i giocatori pieni di farmaci pur di far disputare la gara, e hanno dovuto mettere addirittura un giocatore al posto del portiere under. Ora faremo subito reclamo per far ripetere la partita e denunceremo tutto alla procura federale». E anche la struttura è stata denunciata.

L’allenatore Rosario Campana: «Stanno malissimo»

Anche il tecnico del Real Aversa, Rosario Campana, ha commentato la vicenda. Lo ha fatto su Facebook, dove ha anche pubblicato le foto di un calciatore attaccato a una flebo in ospedale. «Chi mi conosce sa che non cerco alibi, ma commentare una partita come questa contro il Ragusa è veramente difficile dato che non siamo proprio scesi in campo, e per questo chiedo scusa alla città di Aversa e tutti i suoi tifosi». E ancora, parlando delle condizioni di salute a pochi minuti dal fischio d’inizio: «Nonostante tutto i ragazzi sono scesi in campo, come è giusto che sia, per cercare di onorare la maglia, ma è andata male molto male e questo rattrista tutti noi. E mentre scrivo, i ragazzi colpiti da virus intestinali sono tutti con febbre in pullman e vi assicuro che stanno malissimo. Però una cosa è certa: questi ragazzi meritano di camminare con la testa alta, anzi non alta ma altissima».