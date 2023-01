Emanuela Orlandi, il fratello Pietro a Fedez: «Ho subito cose più cattive»

Il fratello di Emanuela Orlandi, Pietro, ha voluto rispondere a Fedez e alla polemica che si è creata per la risata del rapper sul caso della ragazza ancora scomparsa. Pietro Orlandi non si è scomposto e ha spiegato che nella sua vita ha «subito cose più cattive».

Le parole del fratello di Emanuela Orlandi

Pietro Orlandi ha risposto in modo elegante e diretto a Fedez. Il fratello della ragazza scomparsa ormai da circa 40 anni ha dichiarato: «In tanti anni ho dovuto subire comportamenti in malafede e cattivi ben peggiori di una risata non nata sicuramente con la volontà di offendere, o mancare di rispetto». All’agenzia Ansa, il fratello di Emanuela Orlandi ha anche aggiunto: «Ovviamente mi è dispiaciuto. Non capivo cosa ci fosse da ridere dicendo ‘non l’hanno trovata, la stanno ancora cercando’».

Tuttavia, Pietro Orlandi si è dimostrato comprensivo e ha detto: «Credo che si tratti semplicemente di un momento di immaturità, come quando da ragazzini poteva scappare una risata durante un funerale. Credo che in questa vicenda che dura da quarant’anni vi siano atteggiamenti molto più gravi da parte di intere istituzioni che dovrebbero far indignare molto di più di una, seppur fuori luogo, risata».

L’ennesima polemica per Fedez

Non si tratta di un momento tranquillo per Fedez. Oltre alla risata sul caso di Emanuela Orlandi, il rapper e cantante italiano qualche giorno fa ha postato anche un contenuto su Instagram contro il Codacons. Infatti, l’artista voleva «festeggiare» la vittoria contro il Codacons che l’aveva accusato di aver truffato coloro che avevano sostenuto la sua raccolta fondi per i lavoratori dello spettacolo durante la pandemia.

Ritornando alla polemica sul caso di Emanuela Orlandi, sembra comunque che il fratello si sia dimostrato comprensivo e non abbia contribuito ad accusare ulteriormente il cantante, già ampiamente criticato sul web.