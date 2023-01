Emanuela Folliero: «Ho preso una scossa col tostapane, sono caduta»

«Nel giorno dell’Epifania ho preso una scossa di energia elettrica. Tanto spavento, per fortuna è finito tutto bene». Così Emanuela Folliero racconta alla radio RTL 102.5 News, nel programma Trends&Celebrities, la scossa in seguito a un incidente con un tostapane.

Emanuela Folliero parla della scossa

«Avevo le mani umide ed ho preso la scossa collegando il tostapane. Sono caduta a terra, mio figlio ha chiamato l’ambulanza. Per fortuna, posso raccontarlo. Per fortuna nulla di grave. Solo tanta paura» ha spiegato la conduttrice televisiva. L’incidente sarebbe avvenuto nel giorno dell’Epifania.

Ora, però, la conduttrice televisiva sta bene e si sta riprendendo. Emanuela è stata intervistata dagli speaker Francesco Fredella, Silvia Annicchiarico e Virginia Tschan. La scossa si sarebbe tramutata solo in un brutto spavento, anche se la conduttrice avrebbe avuto la voce flebile nel raccontarlo durante l’intervista.

La carriera

Classe ’65, Emanuela Folliero è stata il volto di Rete 4 tra il 2 aprile 1990 e l’8 luglio 2018. In particolare, la Folliero è nota come conduttrice televisiva e annunciatrice, ma ha anche un passato come modella e ha lavorato anche come attrice. Il debutto in televisione arriva nel 1986, prima in Rai e poi con l’approdo definitivo a Mediaset.

Nel 1999 viene chiamata a sostituire Iva Zanicchi in Ok, il prezzo è giusto!. Dal 2000 conduce Sabato Vip. Partecipa anche al film Merry Christmas con la regia di Neri Parenti. Nel decennio 2010 segue diversi programmi televisivi come conduttrice, ma nel 2019 si conclude la sua collaborazione con Mediaset. In quell’anno ottiene una sua rubrica nella trasmissione Detto Fatto su Rai 2, dove collabora due volte al mese. Dopo una lunga relazione con il batterista dei Pooh Stefano D’Orazio ha una relazione con Alessandro Salem. Nel 2007 inizia una relazione con Enrico Mellano, da cui avrà un figlio. Nel 2009 la loro relazione finisce e la Folliero si sposerà il 26settembre 2018 con l’imprenditore Pino Oriccio.