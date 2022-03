Emanuel Caserio, chi è: Un medico in famiglia, vita privata e fratello

Volto noto delle fiction italiane, soprattutto Un medico in famiglia e Il paradiso delle signore, Emanuel Caserio è un attore italiano con all’attivo ruoli in decine di produzioni cinematografiche: vediamo chi è e cosa si sa della sua vita privata.

Chi è Emanuel Caserio

Nato a Latina nel 1990 e appassionato di recitazione sin da giovane, si è diplomato al Centro sperimentale di cinematografia e ha frequentato la Shanghai Theatre Academy. Il suo debutto in televisione risale al 2014 con la partecipazione alla settima stagione di Rex e l’interpretazione del ruolo di Ragno nella nona stagione di Un medico in famiglia. L’anno successivo ha fatto parte del cast della settima stagione di Squadra antimafia – Palermo oggi mentre nel 2016 è approdato sul grande schermo con Forever Young, film scritto e diretto da Fausto Brizzi.

Tra i più recenti film in cui ha recitato vi sono Odio l’estate (2020) e I cassamortari (2021) mentre altre sue fiction da citare sono In arte Nino (2017) e Il paradiso delle signore (2018) in cui ha vestito i panni del siciliano Salvatore Amato.

Emanuel Caserio, la vita privata: è fidanzato?

Per quanto riguarda la sfera sentimentale, non è noto se Emanuel Caserio sia fidanzato oppure no. Alcuni ritengono sia attualmente impegnato per via di un suo post che recitava così: “Io al cellulare che guardo il tuo profilo Instagram e tu al cellulare che mi scatti una foto. Domanda: ma non era meglio 2 cuori e 1 capanna?”. Nessun dettaglio però sull’identità della presunta fidanzata.

In molti hanno ipotizzato potesse trattarsi di Romina Carrisi, la figlia di Al Bano e Romina Power, per via di un bacio che i due si sono dati mentre stavano preparavano una cena tra amici. Dai diretti interessati non è però giunta alcuna conferma.

Emanuel Caserio: il fratello scomparso a 10 anni

Accanto ai successi nel mondo lavorativo, nella vita di Emanuel c’è stato spazio anche per un profondo e doloroso lutto. Quando aveva 16 anni la sua adolescenza è infatti stata segnata dalla prematura scomparsa del fratello minore Edoardo, 10 anni, causata da un tumore ai reni. A raccontare la malattia era stato lui stesso spiegando che al piccolo, dopo la drammatica scoperta, i medici avevano asportato un rene per poi iniziare i cicli di chemioterapia e radioterapia. “Alcuni mesi dopo, durante un controllo, hanno scoperto che il cancro c’era ancora, che aveva colpito le ossa e che non c’era più nulla da fare per Edoardo”, aveva aggiunto.

Caserio ha vissuto la malattia insieme a lui perché gli dormiva accanto e “vedevo proprio come nel periodo della chemio lui perdeva i capelli tutti giorni”. E ancora: “Lì si è rotto qualcosa in me ma anche nei miei genitori, è un dolore che non si merita nessuno”.