Emad Al Swealmeen, chi era il kamikaze dell’attentato di Liverpool

Un atto di terrorismo, ma compiuto da uno sbandato solitario, un cane sciolto, di origine sì araba ma senza legami con il terrorismo internazionale. Questo il quadro che emerge dalle indagini sull’attacco di Liverpool, che non ha fatto vittime (oltre all’attentatore) grazie all’eroismo di un tassista. Ecco cosa sappiamo su Emad Al Swealmeen, l’uomo che sabato ha fatto esplodere un ordigno all’interno di un taxi, fuori dal Women’s Hospital, rimanendo ucciso.

Emad Al Swealmeen, nato in Giordania

Emad Al Swealmeen aveva 32 anni. Nato in Giordania, era cresciuto in Iraq, Paese di origine della madre. Godeva dello status di rifugiato, ma non aveva mai ottenuto asilo politico nel Regno Unito. E proprio questo potrebbe averlo spinto, insieme a conclamati disturbi mentali di cui soffriva, a pianificare l’attacco esplosivo, come vendetta.

Emad Al Swealmeen, l’asilo politico negato

Pur di ottenere asilo politico, Emad Al Swealmeen si era dimostrato pronto a tutto. A un certo punto aveva finto di avere origine siriane, ma le autorità, glielo avevano negato. Nel 2017, invece, si era persino convertito (almeno formalmente) dall’Islam alla fede anglicana. Niente da fare: su di lui pesava tra l’altro anche l’accusa di aver minacciato con un coltello delle persone che camminavano per strada. L’episodio è stato confermato da Malcolm e Elizabeth Hitchott, coppia impegnati in un’organizzazione caritativa cristiana, che per un certo periodo aveva preso Emad Al Swealmeen sotto tutela.

Emad Al Swealmeen, l’omaggio a Enzo Ferrari

Pur di allontanare le sue origini mediorientali, sui social media o persino in giro per Liverpool, Emad Al Swealmeen si faceva chiamare con un nome dal sapore italiano: Enzo Almeni, scelto in onore di Enzo Ferrari in quanto grande appassionato di auto sportive.

Emad Al Swealmeen, ha agito da solo

Emad Al Swealmeen avrebbe agito da solo. Di sicuro non aveva legami con le quattro persone arrestate dalla polizia tra domenica e lunedì: i giovani, tra 20 e 29 anni di età, erano stati fermati inizialmente come potenziali fiancheggiatori. Le forze dell’antiterrorismo ne hanno confermato oggi il rilascio senza alcuna accusa.