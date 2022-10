L’Ema dà il via libera ai vaccini Pfizer e Moderna per i bambini dai 6 mesi

«(…) la sicurezza e l’efficacia di entrambi i vaccini, nei bambini e negli adulti, continueranno a essere monitorate da vicino poiché i prodotti vengono utilizzati nelle campagne vaccinali degli Stati membri Ue». Così l’Ema autorizza l’uso dei vaccini Pfizer e Moderna ai bambini dai 6 mesi ai 5 anni. Non mancherà il monitoraggio «attraverso il sistema di farmacovigilanza dell’Ue e gli studi in corso e aggiuntivi condotti dall’azienda e coordinati dalle autorità europee» spiega l’autorità sanitaria internazionale.

Ema autorizza vaccini Pfizer e Moderna a bambini di 6 mesi

Le modalità di somministrazione dipenderanno dai singoli Paesi, ma l’ente rilascia comunque le sue indicazioni. Si parla del Comirnaty di Biontech-Pfizer per i bimbi tra i 6 mesi ai 4 anni e dello Spikevax di Moderna per i bambini dai 6 mesi ai 5 anni. I due vaccini erano già stati approvati dai 6 anni in su. Le dosi sono diverse in base al peso dei piccoli. Per il Comirnaty si parla di 3 dosi da 3 microgrammi ciascuna. Per il Moderna si para di due dosi da 25 microgrammi ciascuna.

Per le prime due dosi di Comirnaty, tra la prima e la seconda dose devono passare 3 settimane. La terza, invece, si effettua dopo 8 settimane dalla seconda. Per lo Spikevax, invece, la seconda dose (non si fa la terza) è consigliata a quattro settimane di distanza dall’altra.

Ema, cosa ha detto

Le vaccinazioni «sono entrambi efficaci nel prevenire malattie gravi, ospedalizzazione e morte associati a Covid e continuano ad essere utilizzati nelle campagne di vaccinazione nell’Ue, in particolare per i cicli primari» spiegano dall’Ema. Per la scelta del singolo vaccino si possono chiedere indicazioni dal pediatra.

Le raccomandazioni dell’Ema passano alla Commissione Europea. Questa darà direttive ai diversi Stati e poi le direttive passeranno dalle agenzie nazionali. Per l’Italia, sarà l’AIFA a verificare, come già stato fatto in passato. Infine, sarà compito del governo stabilire le modalità di erogazione in base alla situazione della pandemia.