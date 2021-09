Lui è peggio di me, chi è Ema Stokholma: carriera e vita privata dell’ospite della puntata di stasera 30 settembre 2021 su Rai3

Stasera, alle 21,20 su Rai3, secondo appuntamento con Lui è peggio di me. Lo show comico di Marco Giallini (Rocco Schiavone) e Giorgio Panariello accompagnerà i telespettatori per un totale di cinque settimane in un viaggio a 360 gradi intorno alla comicità con sketch irriverenti e gag spassose.

Lo spettacolo, prodotto da Rai3 e Friendspartners, si snoda attraverso monologhi, interviste, canzoni e gag per un clima che ricorda molto da vicino un vero sit show. Oltre ai due attori, Lui è peggio di me può vantare anche la presenza fissa di Max Angioni e Anna Ferzetti, compagna di Pierfrancesco Favino già vista in SKAM Italia e nella recente serie Netflix Curon.

Ogni episodio inoltre vedrà la partecipazione straordinaria di vari esponenti del mondo del cinema, della televisione e della musica. Dopo l’intervento di Fabio Caressa e Beppe Bergomi della scorsa settimana, stasera Giallini e Panariello ospiteranno un nutrito cast di stelle. Si tratta di Raf, Malika Ayane, Marlene Kuntz, Andrea Delogu, Ema Stokholma, Maurizio Mannoni, Giuseppe Infantino e Frankie Hi-Nrg.

Ema Stokholma, carriera e vita privata dell’ospite di Lui è peggio di me stasera 30 settembre 2021

Ema Stokholma, l’infanzia difficile e la fuga in Italia

Ospite speciale della puntata di stasera sarà Ema Stokholma. All’anagrafe Morwenn Moguerou, è nata in Provenza, a Romans-sur-Isère, il 9 dicembre 1983 da padre italiano, tornato in patria prima della sua nascita, e madre francese. Cresciuta fra il sud della Francia e la Bretagna, ha vissuto un’infanzia molto difficile in cui ha dovuto sopportare le violenze fisiche e psicologiche proprio da parte della madre. Dopo avere tentato la fuga più volte, finalmente a 15 anni riuscì a scappare di casa per raggiungere il padre a Roma.

Qui ha avuto subito modo di entrare nel mondo della moda grazie a collaborazioni come modella per Dolce & Gabbana, Fendi, Valentino e Versace. Nel 2000, dopo essersi definitivamente stabilita nel Belpaese, si è avvicinata anche alla musica lavorando come dj in vari locali nazionali. Fu in questi anni che coniò il suo nome d’arte, ispirato alla canzone Stoccolma di Rino Gaetano e scelto per evitare di pronunciare con la sua nota “r” moscia il suo nome anagrafico.

Ema Stokholma, il debutto in televisione e la conduzione su Rai Radio 2

Il debutto in televisione è invece relativamente recente. È avvenuto infatti nel 2013 quando ha condotto l’aftershow MTV Italian Awards. Nello stesso anno ha partecipato assieme ad Andrea Delogu – con lei stasera a Lui è peggio di me – ai programmi Stasera mi tuffo su Canale 5 e Aggratis! su Rai2. Due anni dopo, nel 2015, ha iniziato a lavorare come speaker per Rai Radio2, dove ancora oggi conduce Back2Back con Gino Castaldo. Per la stessa emittente radiofonica è conduttrice del Festival di Sanremo dal 2018 (al fianco di Castaldo e Delogu) e dell’Eurovision Song Contest. Nel 2020 ha anche condotto su Rai1 PrimaFestival, fascia che precede di qualche minuto le serate principali di scena all’Ariston.

Lo scorso anno ha anche segnato il suo debutto nell’editoria grazie all’autobiografia Per il mio bene, incentrata proprio sulla sua difficile infanzia. L’opera, apprezzata dalla critica, ha ottenuto quest’anno il Premio Bancarella. Ha anche inciso un singolo musicale, dal titolo Ménage à trois, e ha anche vinto un’edizione di Pechino Express (2017) in coppia con Valentina Pegorer.

Per quanto riguarda la vita privata, Ema Stokholma è attualmente single ma in passato ha avuto una lunga relazione con il rapper Gemitaiz. Il suo profilo Instagram, emastokholma, vanta 286 mila follower: qui è solita pubblicare uno scatto preceduto dalla sua versione in acrilico dipinta da lei stessa.