Ema Stokholma: «Ballando mi ha cambiato la vita, sono single e felice»

Ema Stokholma ha voluto raccontare la sua rinascita nell’ultimo periodo, grazie anche al programma Ballando con le stelle che l’ha aiutata a scoprire il suo corpo e le sue abilità.

Le parole di Ema Stokholma su Ballando con le stelle

Ema Stokholma ha speso belle parole per il programma televisivo che l’ha aiutata molto. A questo riguardo, la donna ha dichiarato: «Mi sono resa conto che c’era un muro: non accettavo la mia immagine. Sono alta 1 metro e 80 e mi sono sempre sentita ingombrante. I tatuaggi, i capelli rosa sono un modo per nascondere il mio corpo. Avevo bisogno di questa esperienza. E in tre settimane è cambiato tutto».

La Stokholma ha poi continuato dicendo: «Ho scoperto di avere un corpo, una postura, una sensualità. A quasi 40 anni ho imparato a connettere il cervello con il resto del corpo. Ora mangio in continuazione, mentre prima non pensavo tanto alla fame, né sentivo il dolore». Ema ha parlato anche del ballerino Angelo Madonia con il quale balla nel programma tv: «lo tratto malissimo, lo blocco sul telefono ogni due giorni, poi però dopo tre minuti lo sblocco, avevo tanti muri, lui è stato bravo ad abbatterli».

La rinascita della ballerina VIP

Ema Stokholma ha parlato anche del suo passato e di come sia stato difficile per un certo periodo: «Ho fatto la squatter, dormivo nelle case occupate, perché ero stanca di seguire le regole della società, ho toccato il fondo e poi mi sono detta: basta, voglio andare dove c’è la luce, dove c’è l’aria, voglio respirare. Non mi perderò mai più».

Comunque dopo questo periodo ha trovato il successo come modella e personaggio televisivo. Inoltre, sembra che ora abbia raggiunto la felicità anche grazie alla sua situazione sentimentale. Infatti, essere single per lei è l’unico «modo per essere felici. Non ho bisogno di niente, sono indipendente, è difficile per me fare entrare qualcuno in questo paradiso che mi sono costruita, che è la mia vita».