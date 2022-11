Chi è Ema Stokholma: altezza, età, vita privata e Ballando con le Stelle

Chi è Ema Stokholma? La poliedrica DJ francese, con cittadinanza italiana, è nota per il suo lavoro in Rai Radio 2, dove ha seguito anche il Festival di Sanremo e l’ Eurovision Song Contest. Attualmente è concorrente di Ballando con le Stelle 2022, dove purtroppo si è infortunata durante la quarta puntata, fratturandosi una costola.

Chi è Ema Stokholma: età e maltrattamenti

Ema Stokholma, all’anagrafe Morwenn Moguerou, è nata in Provenza nel 1983 da padre italiano e madre francese. Ad oggi ha dunque 38 anni. Come ha raccontato nel libro autobiografico uscito nel 2020 Per il mio bene, la DJ ha avuto un’infanzia molto dolorosa, durante la quale ha subito abbandono e maltrattamenti. È cresciuta solo con il fratello maggiore e la madre, poiché il padre aveva lasciato la famiglia poco dopo la sua nascita. Proprio dalla mamma è stata maltrattata per anni, fisicamente e psicologicamente, finché Ema ha raggiunto l’adolescenza ed è fuggita in Italia.

«Cominciava sempre con una doccia fredda, il metodo consisteva nel trascinarmi nella vasca e buttarmici ancora vestita. […] A volte riempiva anche la vasca e mi teneva la testa sott’acqua», ha raccontato in passato. Sua madre è arrivata a portarla sul ponte spronandola a buttarsi di sotto e ad accusarla di andare a letto con il padre. Ema ha dichiarato: «Mia madre era un mostro. Ho capito perché lo faceva: non aveva niente. Non la odio più».

La carriera della DJ