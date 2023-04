Elvis, i Baustelle e il ritorno alle origini

«Per non scioglierci abbiamo scelto il rock». «Siamo sopravvissuti a tutti i gruppi che ci piacevano, eccetto i Rolling Stones». «Milano è la città più antifascista d’Italia». Queste, in ordine sparso, sono alcune delle dichiarazioni che i Baustelle hanno rilasciato a giornali e radio per il lancio del loro nuovo disco, Elvis, a cinque anni di distanza dall’ultimo progetto discografico L’amore e la violenza. «Elvis è rappresentativo di un essere umano durante la sua caduta. Tutti noi siamo Elvis, tutti cadiamo, tutti siamo sfasciati. Elvis nella sua fase peggiore è stato tragico e kitsch, ma in un livello minore rispetto a noi che facciamo un selfie per strada», ha spiegato a Vanity Fair Francesco Bianconi, il leader della band, parlando dell’ultimo album. Lavoro che cita i Beatles di Sgt. Pepper e contemporaneamente strizza l’occhio sia ai Beach Boys che a Battiato.

Milano ancora al centro

Come nel 2005 in Malavita c’era Un romantico a Milano, in Elvis c’è Milano è la metafora dell’amore, perché ancora una volta Milano, città adottiva sia di Bianconi che della voce femminile Rachele Bastrenghi, resta al centro della scena: «È sterile, quasi da fighetti, lanciare le pietre contro Milano in un momento in cui avremmo ben altro di cui polemizzare in Italia». Quindi i Baustelle sono tornati, con un disco pieno di suoni blues, soul, rock e gospel, che in un certo modo riporta alle origini sperimentali ed emotive del gruppo, nato nel 1996, e il cui nome significa “lavori in corso”/ “cantiere”. Lo scelse Bianconi sfogliando un dizionario italiano-tedesco dopo una lunga ricerca su diversi testi stranieri.

Amen e la consacrazione della band

Il primo album dei Baustelle arrivò nei negozi nell’estate del 2000, si intitolava Sussidiario illustrato della giovinezza, e per la originalità delle canzoni incassò il convinto elogio della critica. Seguirono La moda del lento del 2003 e Malavita, che nel 2005, anche grazie all’ingresso in una major – fu distribuito dalla Warner – si aggiudicò un disco d’oro. Ma è stato Amen del 2008 a consacrare la band portando al terzetto toscano il disco di platino per le vendite e la Targa Tenco come migliore album dell’anno. I Baustelle da quel momento diventano un fenomeno innescando un effetto imitazione. Tutti in Italia volevano fare come loro, essere come loro: nacquero così una serie di gruppi fotocopia che scimmiottavano i Pulp o i Belle & Sebastian, che però contemporaneamente cercavano di scrivere testi sulla falsa riga di Serge Gainsbourg o di altri chansonnier francesi esattamente come Bianconi senza, purtroppo, esserne capaci. Unica degna di nota nel 2011 l’uscita del Sorprendente Album D’Esordio dei Cani che causò un terremoto nella allora inesistente “scena musicale” italiana.

Il cambio di rotta dei Baustelle a partire da I Mistici dell’Occidente

Nello stesso periodo, però, i Baustelle avevano cambiato rotta con I Mistici dell’Occidente del 2010 e con il successivo Fantasma del 2013, dirigendosi verso un percorso più “adulto”, con due album pensati come fossero un film, con tanto di titoli di testa e di coda, dal taglio profondamente sinfonico, densi di esoterismo, di sonorità spettrali, di citazioni letterarie e cinematografiche. Lavori che saranno il preludio del dittico L’amore e la violenza (vol 1 & 2) del 2017 e del 2018, dischi ancora più letterari, profondi e violenti. Non resta quindi che tuffarsi in Elvis, nono album della band, figlio di questi tempi, sinuoso, dinamico, adrenalinico, più pop che glam e soprattutto tutto suonato come fa una vera rock band e come i Baustelle non facevano dai tempi di Amen, disco che forse lo ricorda più di altri. Il rock non è morto ed Elvis è vivo e lotta assieme a noi.