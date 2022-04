Elvira Nabiullina, chi è il governatrice dalle Banca Centrale Russa

Elvira Nabiullina è la governatrice della Banca Centrale Russa le cui dimissioni sono state respinte per ben due volte dal Cremlino. Contro il presidente russo Vladimir Putin, Nabiullina muove accuse di un certo peso, come quella di aver “fatto precipitare l’economia in una fogna” con l’invasione dell’Ucraina. Ma chi è Elvira Nabiullina? E perché vuole dimettersi dalla Banca Centrale russa?

Chi è Elvira Nabiullina?

Elvira Nabiullina è un’economista e funzionaria russa di 58 anni. Nata a Ufa, riveste il prestigioso ruolo di governatrice della Banca Centrale della Federazione del suo Paese, che ha ottenuto nel 2013. Allora è diventata la seconda donna dopo Tat’yana Paramonova a ricoprire la posizione. Per questo nel maggio 2014, Forbes l’ha inserita nella sua classifica delle donne più potenti del mondo. Nabiullina ha infatti “avuto il difficile compito di gestire il tasso di cambio del rublo durante la crisi politica ucraina, e di favorire la crescita di un’economia che cerca di evitare una recessione”.

Nel tentativo di fermare lo slittamento del rublo, la Banca centrale russa, sotto la sua guida, ha aumentato i tassi d’interesse, lasciato fluttuare il tasso di cambio e fissato un tetto all’inflazione, stabilizzando così il sistema finanziario ed aumentando la fiducia degli investitori stranieri. I suoi brillanti accorgimenti, però, già nel 2015 e nel 2017 le avevano fatto guadagnare il titolo di governatore di banca centrale dell’anno, secondo le riviste Euromoney e The Banker.

Perché la governatrice si vuole dimettere?

Per ben due volte Elvira Nabiullina ha presentato la richiesta di dimissioni dal suo ruolo di governatrice della Banca Centra russa. E per ben due volte, secondo quanto riporta Bloomberg, queste sono state respinte dal Cremlino. Il motivo delle dimissioni sarebbe riconducibile all’invasione dell’Ucraina ordinata dal Presidente russo Vladimir Putin. La governatrice ha infatti accusato lo zar di aver “fatto precipitare l’economia in una fogna”.

La governatrice, secondo media internazionali, avrebbe avvertito delle conseguenze di una guerra in Ucraina: recessione e inflazione alle stelle, debito in crescita, fuga degli investitori stranieri, svalutazione della moneta. Nabiullina nel suo nuovo mandato dovrà gestire gli effetti della guerra e delle sanzioni applicate a Mosca dall’Occidente. Misure che hanno vanificato in pochi giorni i suoi nove anni di lavoro alla Banca Centrale.