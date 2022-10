Musk torna a provocare: in vendita il suo profumo «Capelli bruciati»

Elon Musk lancia una nuova fragranza con il profumo Burnt Hair, cioè Capelli bruciati. Questo l’argomento del tweet di qualche ora fa, che originariamente sembrava essere soltanto una provocazione. Il fondatore di Tesla e SpaceX, però, ha lanciato davvero sul sito della sua The Boring Company, la società che è stata fondata per scavare tunnel cittadini, la possibilità di acquistare il profumo. Musk ha perfino cambiato la bio del proprio profilo ufficiale su Twitter scrivendo nella descrizione che è un «venditore di profumi».

Musk lancia Burnt Hair: provocazione o business?

Il tweet lanciato intorno all’una di notte (ora italiana) recita semplicemente «La migliore fragranza della terra». Musk allega una foto della presunta boccetta di profumo e un link, che porta al sito su cui è possibile acquistare il prodotto a circa 105 euro. Sul portale si legge prima che si tratta de «L’essenza del desiderio ripugnante». Poi, in basso, ci sono varie frasi sul modello delle recensioni dei vari e-commerce. Si legge che è «come appoggiarsi a una candela ma senza il duro lavoro» o che la fragranza fa «risaltare tra la folla in aeroporto». Si tratta sicuramente dell’ennesima provocazione di Elon Musk, che intanto ha ripreso la trattativa per l’acquisto dello stesso Twitter.

Musk: «Pagate in Dogecoin»

Al tweet originale, Elon Musk ha fatto poi seguire altri cinguettii. Ha subito spiegato, ad esempio, che si può acquistare il profumo utilizzando i Dogecoin, la criptovaluta da lui sponsorizzata negli anni scorsi. Il fondatore di Tesla ha spiegato anche che il prodotto sarebbe «omnigender» e poi è diventato ancora più sarcastico, parlando dei giornali. «Non vedo l’ora di leggere gli articoli sulle vendite per 1 milione di euro di Burnt Hair», dichiara.