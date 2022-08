Elon Musk vende azioni di Tesla per circa 7 miliardi di dollari

Elonk Musk ha venduto azioni di Tesla per circa 7 miliardi di dollari, in base a quanto riporta l’agenzia Bloomberg. È possibile che l’imprenditore voglia mettere da parte del denaro per finanziare un potenziale accordo con Twitter, se dovesse perdere la battaglia legale con la piattaforma social. Elon Musk ha venduto azioni di Tesla

In base a quanto riporta l’agenzia Bloomberg, Elon Musk ha venduto 7,92 milioni di azioni di Tesla per 6,9 miliardi di dollari, tra il 5 e il 9 agosto. Il tutto è dimostrato da alcuni documenti depositati presso la Sec, l’autorità di Borsa americana. I fondi potrebbero essere usati per finanziare un potenziale accordo con Twitter, se Musk dovesse perdere la battaglia legale e fosse costretto a comprare la piattaforma social.

Ad aprile, infatti, il capo di Tesla aveva già venduto circa 8,5 miliardi di dollari di azioni della sua azienda automobilistica per prepararsi all’acquisizione del social network. Il 25 aprile aveva sottoscritto un accordo di acquisizione, ma l’8 luglio aveva comunicato improvvisamente che si sarebbe tirato indietro dall’affare. Twitter secondo Musk non ha rispettato i termini, negando l’accesso ai dati che, a suo dire, avrebbero permesso di determinare il numero esatto di account fasulli. L’azienda californiana ha quindi denunciato il ceo di Tesla e SpaceX per violazione dell’accordo. Musk è però passato subito al contrattacco e il 30 luglio ha presentato una causa contro il social media.

Gli esiti più probabili del processo sono due. In primo luogo, che a Musk sia consentito di uscire dal contratto pagando una penale (che dovrebbe ammontare a un miliardo di dollari). Oppure che venga obbligato a rispettare il contratto e comprare Twitter al prezzo pattuito. Rispondendo a una persona su Twitter, Musk ha detto che se non sarà costretto a rispettare il contratto, dopo il processo potrebbe ricomprare le azioni di Tesla che ha venduto.