Elon Musk è di nuovo l’uomo più ricco del mondo: superato Arnault

Elon Musk (ri)torna l’uomo più ricco del mondo. L’imprenditore sudafricano, patron di Tesla e SpaceX ha superato quello che era il suo diretto «concorrente», il magnate Bernard Arnault.

Il sorpasso di Elon Musk ad Arnault come uomo più ricco del mondo

Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore e dal Bloomberg Billionaires Index, Elon Musk alla chiusura di Wall Street del 27 febbraio 2023 avrebbe un patrimonio pari a 192 miliardi di dollari. In questo modo l’imprenditore avrebbe superato Bernard Arnault, amministratore delegato della multinazionale francese LVMH che avrebbe un patrimonio pari a 187 miliardi di dollari. Si tratta di una notizia molto importante per Elon Musk che negli ultimi mesi aveva affrontato tempi difficili viste il momento complicato di Tesla e le avversità provenienti dall’acquisizione del social Twitter. Difatti, all’inizio del 2023, Musk aveva un patrimonio di «soli» 137 miliardi dopo aver sperperato circa 200 miliardi a causa dell’acquisizione di Twitter. Proprio l’acquisizione del social dei Tweet ha provocato problemi all’uomo più ricco del mondo che ha apportato sin da subito una politica drastica basandosi su licenziamenti e metodi alternativi per guadagnare. La cura «dimagrante» di Twitter non sembra essere finita e Musk ha annunciato che nominerà il nuovo amministratore delegato solo alla fine del 2023.

Chi completa la top ten degli uomini più ricchi del mondo

Elon Musk è al primo posto in questa speciale classifica mentre al secondo c’è Bernard Arnault. Completa il podio l’imprenditore e fondatore di Amazon Jeff Bezos, che può vantare un patrimonio di 144 miliardi di dollari. Subito dopo, in quarta posizione, c’è Bill Gates che ha un patrimonio di 125 miliardi di dollari. Completano la classifica Larry Ellison, con 118 miliardi di dollari, Steve Ballmer con 114 miliardi di dollari, Warren Buffett, 112 miliardi di dollari, Larry Page, 111 miliardi di dollari, Sergey Brin con 106 miliardi di dollari e Mark Zuckerberg con un patrimonio di 96.5 miliardi di dollari.