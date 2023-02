Elon Musk supera di nuovo Arnault e diventa l’uomo più ricco del mondo

Elon Musk supera di nuovo Bernard Arnault e diventa l’uomo più ricco del mondo secondo la rivista Bloomberg Billionaires Index. L’imprenditore sudafricano vanta ora un patrimonio da 187,1 miliardi a fronte dei 185,3 del capo francese della LVMH.

Elon Musk uomo più ricco: la classifica di Bloomberg

A fronte della chiusura della Borsa americana, Bloomerg ha stimato che l’inventore di Tesla, con i suoi 187,1 miliardi di dollari, possa essere considerato ora l’uomo più ricco del mondo. A consentire questo riequilibro per Musk è stato il rialzo del 100 per cento del minimo intraday (margine di trading giornaliero) di Tesla, il colosso delle auto elettriche. Un dato molto importante visto che il miliardario aveva iniziato il 2023 con 137 miliardi dopo averne persi 200 nel 2022 per i timori degli investitori sulla tenuta di Tesla e l’uomo distratto dall’acquisizione di Twitter.

Per Musk e le sue società sono stati mesi di incertezze. I titoli di Tesla ne hanno infatti risentito, con gli azionisti agitati per l’eventuale vendita di azioni del colosso delle auto elettriche da parte dell’imprenditore per sostenere le spese e i costi dell’acquisizione del social. Ma ora il miliardario è nuovamente tornato sul primo gradino del podio

Chi sono Elon Musk e Bernard Arnault

Elon Musk è il fondatore, amministratore delegato e direttore tecnico della compagnia aerospaziale SpaceX, fondatore di The Boring Company nonché cofondatore delle società Neuralink e OpenAI, amministratore delegato e product architect della multinazionale automobilistica Tesla e proprietario e presidente di Twitter. Con Starlink, una serie di satelliti prodotta e gestita da SpaceX, vorrebbe fornire Internet ad alta velocità a tutto il globo terrestre.

Bernard Arnault è fondatore, chairman e CEO di LVMH, la più grande compagnia francese che controlla ad oggi quasi 2/3 del mercato della moda e del lusso a livello globale. Fino agli inizi di febbraio 2023 era stato riconosciuto anche dalla rivista Forbes come l’uomo più ricco del mondo.