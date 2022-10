Musk acquista Twitter: gli auguri anche da Medvedev e Trump

L’acquisto record per la cifra di 44 miliardi di dollari completato da Elon Musk, che si aggiudica così la proprietà di Twitter, ha generato in tutto il mondo reazioni. Il Ceo di Tesla e SpaceX ha prontamente licenziato quattro manager e twittato che «L’uccellino è stato liberato». Poi, qualche ora più tardi, ha scritto ancora: «Let that good times roll», cioè testualmente «Lascia che i bei tempi scorrano», con tanto di note musicali. Il multimilionario è soddisfatto e felice di essersi aggiudicato il proprio social preferito e in tanti gli augurano buon lavoro. Tra loro anche due personaggi di opposta caratura: l’ex presidente degli Stati Uniti, bannato proprio da Twitter, Donald Trump, e il vicepresidente del consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev.

🎶 let the good times roll 🎶 — Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2022

Medvedev a Musk: «Basta affari con Starlink»

L’ex presidente russo e attuale vicepresidente del consiglio di sicurezza, Dmitry Medvedev, ha voluto congratularsi personalmente con Elon Musk. «Buona fortuna nel superare i pregiudizi politici e la dittatura ideologica su Twitter», gli ha scritto dopo l’acquisizione. Ma poi ha aggiungo: «E smetti di fare affari con Starlink in Ucraina». Il servizio internet che Elon Musk ha predisposto per i cittadini ucraini proseguirà. Appena dieci giorni fa, il patron di Tesla ha fatto dietrofront dopo la prima idea di ritirarsi dal Paese per le gravi perdite economiche fatte registrare dal servizio.

Trump: «Twitter è in mani sane»

Era uno dei commenti più attesi e prontamente non ha tardato ad arrivare. Donald Trump ha voluto dire la sua sull’acquisizione di Twitter, scrivendo sul proprio social network, Truth. «Sono molto contento che Twitter sia ora in “mani sane” e non sia più guidata da lunatici e maniaci della sinistra radicale. Twitter deve ora lavorare sodo per liberarsi dei bot e degli account falsi. Sarà più piccola ma sarà migliore. A me piace Truth». Non si sa ancora se l’ex presidente degli Stati Uniti sarà riammesso sul social.