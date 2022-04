Elon Musk offre 42 miliardi per comprare Twitter

Dopo averne acquistato il 9 per cento, aver annunciato di non voler entrare nel Consiglio di amministrazione del social e aver incassato la causa degli altri azionisti, Elon Musk torna a far parlare di sé legando il proprio nome a Twitter. Il patron di Tesla ha offerto 54,20 dollari ad azione per un totale di quasi 42 miliardi di dollari totali. Un tesoretto con cui l’uomo più ricco del mondo vuole acquistare il 100 per cento del popolare social network.

L’offerta di Elon Musk

Che Elon Musk apprezzasse particolarmente Twitter lo si era capito già da tempo, ma che volesse acquistarlo interamente, a una cifra astronomica, sembra impensabile. L’offerta del patron di Tesla è faraonica, con 42 miliardi di dollari messi sul piatto. Lui, che secondo Forbes ha un patrimonio di 219 miliardi, ha dichiarato che «la società ha un potenziale straordinario». La notizia dell’offerta ha generato il consueto rialzo in borsa, con le azioni salite fino a quota 51,10 dollari, con un aumento di oltre l’11 per cento. Il premio che è disposto a pagare Musk per il totale controllo di Twitter è del 39 per cento rispetto all’1 aprile.

La lettera di Musk alla Sec

Elon Musk ha svelato le carte con un tweet in cui ha semplicemente detto di avere «fatto un’offerta». Poi il link, che riporta alla lettera che il miliardario ha inviato alla Sec, la Securities and Exchange Commission. All’interno si legge che la sua è una «proposta non vincolante» e che «non vi può essere alcuna garanzia che un accordo definitivo verrà raggiunto o se l’operazione sarà realizzata». Musk prosegue: «L’offerta sarà comunque subordinata al ricevimento di eventuali approvazioni governative richieste; a una due diligence legale, commerciale, regolamentare, contabile e fiscale confermativa e alla negoziazione e l’esecuzione di accordi definitivi e al completamento del finanziamento previsto».

I made an offer https://t.co/VvreuPMeLu — Elon Musk (@elonmusk) April 14, 2022

La risposta di Twitter

Adesso si attende di capire il possibile sviluppo. Dopo un balzo di oltre 11 per cento le quotazioni di Twitter si sono stabilizzate a +6,78. Lui ha già spiegato che in caso di rifiuto potrebbe rivedere la propria posizione all’interno della compagnia. Intanto i vertici del social hanno spiegato la propria posizione: «Risponderemo nel miglior interesse di tutti gli stockholder».