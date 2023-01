Elon Musk, stasera su Nove il documentario Il mondo ai miei piedi

L’acquisto di Twitter, il sogno di colonizzare Marte. E ancora, il primo uomo a superare i 300 miliardi di dollari di patrimonio, ma anche l’unico in grado di perderne 200 in un anno. Elon Musk è da sempre al centro del dibattito politico, economico e finanziario del mondo per via del suo carattere eccentrico e molte volte esuberante. Con uno schiocco di dita o un tweet sui social network può cambiare i mercati, scatenando impennate o crolli in Borsa. Dietro l’immagine pubblica, però, si nasconde un lato più intimo, decisamente meno conosciuto. È ciò che intende scoprire Elon Musk – Il mondo ai miei piedi, il nuovo e inedito documentario in prima tv stasera 21 gennaio alle 21.30 su Nove. «Non pensate sia divertente essere me», afferma egli stesso. «Nemmeno io vorrei esserlo». La visione sarà disponibile anche sulla piattaforma streaming Discovery+.

Elon Musk – Il mondo ai miei piedi, le anticipazioni di stasera 21 gennaio 2023 su Nove

Produzione 72 Films e Fremantle, il documentario in onda stasera su Nove analizza in circa tre ore la figura di Elon Musk, celebre magnate statunitense. Nato in Sudafrica, ha raggiunto la Silicon Valley dove, grazie a varie start-up, si è imposto anno dopo anno nel mercato mondiale. Correndo rischi incredibili, ha fondato l’azienda di auto elettriche Tesla, pronta a lanciare anche i primi androidi, ma anche SpaceX, proprietaria dei satelliti Starlink. Con essa intende andare alla conquista di Marte, il pianeta rosso ancora inabitato, su cui sta da tempo cullando il sogno di creare una nuova colonia umana. Nel corso degli anni ha fornito le sue personali idee per renderlo abitabile, su cui spicca la detonazione di bombe nucleari ai poli per riscaldarne l’atmosfera. «Porterò l’uomo su Marte entro il 2026 con SpaceX», ha dichiarato nell’aprile 2021. «Tuttavia probabilmente qualcuno morirà».

Alla scoperta della vita e della carriera di uno dei visionari più influenti del nostro tempo in questo emozionante documentario su #ElonMusk 🤩#ElonMusk – Il mondo ai miei piedi – sabato sera alle 21:25 in prima TV sul #NOVE pic.twitter.com/cvmRy3ySWe — NOVE (@nove) January 15, 2023

Solo di recente è invece finito sotto i riflettori per l’acquisto di Twitter, per cui ha assunto la carica di Ceo. Il mese scorso ha persino chiesto, tramite votazione pubblica, se avesse dovuto lasciare il posto a qualcuno più capace, promettendo di attenersi all’esito. Di fronte a una maggioranza affermativa, ha poi ritrattato dicendo che lo avrebbe fatto «quando avrebbe conosciuto qualcuno abbastanza folle da prendere il suo posto». Tanti però gli aspetti di Elon Musk meno noti al grande pubblico. Ad esempio, il fatto che più volte abbia sfiorato la bancarotta, salvandosi solo dal supporto di fidati soci. Il documentario Elon Musk – Il mondo ai miei piedi, oltre alle parole del magnate in persona, vanterà gli interventi della madre Maye, dei colleghi e degli amici più intimi. Senza però dimenticare gli acerrimi rivali, per cui è solo uno «sconsiderato e instabile uomo, del tutto irresponsabile».