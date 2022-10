Sicurezza nazionale, Washington vuole controllare le operazioni di Musk

La Casa Bianca potrebbe sottoporre a controlli di Sicurezza nazionale le attività di Elon Musk, nel dettaglio l’accordo per l’acquisto di Twitter e la gestione della rete satellitare Starlink. Lo riporta Bloomberg citando fonti vicine all’amministrazione Biden.

La cordata di investitori stranieri con cui Musk intende acquistare Twitter

L’uomo più ricco del mondo intende acquistare il social insieme con un gruppo di investitori stranieri. Della cordata fanno parte il principe saudita Alwaleed bin Talal, la Binance Holding, società che gestisce una piattaforma di scambio di criptovalute fondata dallo sviluppatore cinese Changpeng Zhao e il fondo sovrano del Qatar. I funzionari Usa e l’intelligence al momento stanno valutando gli strumenti a disposizione per controllare l’operazione. Tra questi c’è The Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS), il comitato inter-agenzia che esamina le acquisizioni di attività Usa da parte di soggetti stranieri. Come ha riportato il Washington Post, tra l’altro Musk e soci prevedono di tagliare il personale di Twitter, da 7.500 persone, del 75 per cento nel giro di pochi mesi e raddoppiare le entrate entro tre anni.

Le uscite pro Mosca di Musk imbarazzano Washington

A preoccupare la Difesa e il governo Usa inoltre sono state le recenti uscite di Musk sulla guerra in Ucraina. Prima aveva proposto un piano di pace che prevedeva la cessione della Crimea alla Russia e la ripetizione dei referendum nelle regioni orientali sotto l’egida dell’Onu, piano che evidentemente aveva soddisfatto Mosca e molto meno Kyiv. Poi il miliardario aveva minacciato di interrompere la fornitura del servizio satellitare Starlink fondamentale per le truppe ucraine che finora sarebbe costato a SpaceX 80 milioni di dollari. Tra le polemiche e le accuse di essere filo putiniano, era tornato sui suoi passi con un tweet: «Al diavolo… Anche se Starlink è ancora in perdita e altre compagnia ottengono miliardi di dollari dai contribuenti, noi continueremo a sostenere gratis il governo dell’Ucraina».

The hell with it … even though Starlink is still losing money & other companies are getting billions of taxpayer $, we’ll just keep funding Ukraine govt for free — Elon Musk (@elonmusk) October 15, 2022

