Elon Musk rinuncia all’acquisto di Twitter

Gli avvocati di Elon Musk hanno notificato alla Securities and Exchange Commission, ovvero la società che controlla la borsa Usa, l’intenzione del miliardario di ritirare l’offerta per l’acquisizione pianificata di Twitter. Alla base della decisione ci sono quelle che il patron di Tesla e SpaceX definisce «informazioni insufficienti» relative al numero di account falsi presenti sul social network.

Musk, dietro alla rinuncia a Twitter gli account falsi e non solo

Salta così l’accordo da 44 miliardi di dollari, che a fine aprile Musk si era formalmente impegnato a versare per l’acquisto. Tramite una lettera inviata dall’avvocato Mike Ringler, ha accusato Twitter di non aver «rispettato i suoi obblighi contrattuali», non fornendo i dati necessari per verificare i numeri degli account falsi. È stato infatti sempre questo il principale nodo da risolvere, nonostante l’acquisto della piattaforma sembrasse cosa fatta. Nelle scorse settimane aveva pubblicamente messo in dubbio le cifre fornite da Twitter, ma gli analisti avevano letto la mossa come un semplice tentativo di far abbassare il valore delle azioni della società, che infatti avevano perso il 6 per cento.

Saltato l’accordo per l’acquisto di Twitter, il social pronto a fare causa

Non necessariamente per la questione degli account falsi, ma più probabilmente per la difficile situazione dei mercati finanziari mondiali, Musk aveva in realtà davvero forti dubbi, concretizzatisi poi nella rinuncia all’acquisto. Twitter, da parte sua, ha comunicato di essere pronta a portare la vicenda in tribunale. Bret Taylor, presidente del consiglio di amministrazione, ha detto che la società è intenzionata a concludere la vendita nei termini stabiliti nell’accordo di aprile e che si impegnerà anche in sede legale per far rispettare gli obblighi contrattuali di Musk. Che, tra l’altro, prevedevano una penale di un miliardo di dollari nell’eventualità di una risoluzione: la polemica sugli account falsi potrebbe essere proprio un tentativo di eluderla.