Elon Musk risponde alle minacce russe: «Se dovessi morire in circostanze misteriose…»

«Se dovessi morire in circostanze misteriose, è stato bello conoscervi». Lo ha scritto Elon Musk su Twitter, piattaforma da poco acquistata sborsando 44 miliardi di dollari. Il tweet, che potrebbe sembrare ironico ma lo è fino a un certo punto, è di fatto una risposta a un comunicato diffuso da Dmitri Rogozin, capo di Roscosmos, ovvero l’Agenzia spaziale russa

If I die under mysterious circumstances, it’s been nice knowin ya — Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2022

Musk, le accuse di Rogozin

Rogozin ha affermato che, in base alla ricostruzione di un ufficiale ucraino catturato dai soldati russi, i terminali wi-fi del sistema satellitare Starlink, forniti da Musk a Kyiv, sarebbero stati consegnati al battaglione Azov e ai marines ucraini asserragliati a Mariupol attraverso elicotteri militari. Lo stratagemma consentirebbe alle truppe del Paese invaso dalla Russia di mantenere attive le connessioni Internet, nonostante le distruzioni di guerra. «Stando alle informazioni in nostro possesso, la consegna è stata effettuata dal Pentagono. Elon Musk è dunque coinvolto nel sostegno delle forze fasciste in Ucraina. E per questo ne risponderà come un adulto», ha dichiarato Rogozin.

I terminali Starlink di SpaceX garantiscono una connessione satellitare a banda larga. Nei giorni successivi all’attacco russo, Musk aveva in effetti inviato numerosi terminali per ristabilire la connessione Internet in Ucraina. Tuttavia non c’è alcuna prova a sostegno della consegna avvenuta a Mariupol, tantomeno del coinvolgimento del Pentagono.

Musk-Rogozin, la tensione era già alta

Sul caso è intervenuta anche la madre Maye, che ha twittato: «Non è divertente», A stretto giro la replica del figlio Elon: «Farò il possibile per restare vivo». Non è la prima volta che Musk vive un momento di forte tensione con Rogozin. Era già successo a marzo, quando il fondatore di Tesla e SpaceX aveva sfidato a duello Vladimir Putin: «In palio c’è l’Ucraina». La provocazione non era piaciuta al direttore dell’agenzia spaziale russa, che aveva usato i versi del poeta russo Aleksandr Sergeevic Puskin per rispondere Musk: «Tu, piccolo diavolo, sei ancora giovane. Sei troppo rammollito per competere con me, sarebbe solo una perdita di tempo».