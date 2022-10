Elon Musk propone acquisto di Twitter al prezzo iniziale

Elon Musk ci ha ripensato e ha fatto un’offerta per acquistare Twitter. Il valore dell’offerta sarebbe di 44 miliardi di dollari, vale a dire la stessa cifra offerta ad aprile, quando aveva fatto la prima proposta per assicurarsi il social network. Dopo il suo stravagante piano di pace per risolvere la guerra tra Russia e Ucraina, Musk ora torna a far parlare di sé e della possibilità di acquistare Twitter.

Perché Elon Musk ci ha ripensato?

Inizialmente, Elon Musk aveva annullato la sua offerta di 44 miliardi di dollari fatta ad aprile per acquistare Twitter. Infatti, il miliardario era venuto a conoscenza di come gran parte degli account del social erano fake o bot. Ciò era avvenuto a luglio e per questa ragione Musk aveva presentato un’offerta molto più bassa per l’acquisizione del social network. La compagnia Twitter aveva però ribattuto con una causa e accusando Musk di voler soltanto uno sconto sul prezzo pattuito.

Da allora comunque, nulla è cambiato in merito al contenzioso tra Elon Musk e Twitter. Il dibattimento davanti al giudice tra le due parti in causa è previsto per il 17 ottobre e questa settimana sono in programma gli interrogatori delle due parti. Il tempismo della nuova offerta del proprietario di Tesla dunque, è davvero singolare.

Quali sono i probabili motivi della nuova offerta?

I probabili motivi della nuova offerta possono essere diversi. Secondo Twitter, questa è solo una furbata dell’imprenditore per poter creare scompiglio nel procedimento legale. Seguendo questa teoria, Musk avrebbe capito di aver perso in partenza la causa e dunque crede di poter rimediare tornando sui suoi passi. Per altri invece, Elon Musk vuole ritrovare la popolarità persa in seguito alla sua “idea di pace” sulla guerra tra Russia e Ucraina che per molti appoggerebbe i piani di Mosca e di Putin.

Ad ogni modo, non resta che vedere quali saranno le prossime mosse dell’uomo più ricco degli Stati Uniti.