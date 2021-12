È Elon Musk la persona dell’anno 2021 per il Time. Secondo il direttore della rivista, Edward Felsenthal, «poche altre persone hanno influenzato la vita sulla Terra più di Elon Musk, e potenzialmente anche la vita oltre la Terra».

Elon Musk, l’uomo più ricco del mondo pronto a cambiare vita?

Cinquanta anni, nato in Sudafrica da madre canadese e padre sudafricano, il fondatore di Tesla e SpaceX – che è anche l’uomo più ricco del mondo con un patrimonio di circa 265 miliardi di dollari oltre 100 dei quali raccolti nel solo 2021 – pochi giorni fa ha lanciato l’ultimo sondaggio-provocazione su Twitter: «Sto pensando di lasciare il mio lavoro e diventare un influencer a tempo piano, che ne pensate?», ha cinguettato.

thinking of quitting my jobs & becoming an influencer full-time wdyt — Elon Musk (@elonmusk) December 10, 2021

Oltre ad aver attratto migliaia di retweet e commenti, il messaggio ha attirato le attenzioni di investitori e i dirigenti delle due aziende. Musk del resto non è nuovo a questo genere di boutade. Un mese fa aveva annunciato di voler vendere una parte di azioni Tesla dopo che i suoi follower avevano risposto positivamente al suo stesso sondaggio pubblicato sempre su Twitter: «Propongo di vendere il 10 per cento delle mie azioni Tesla, che ne pensate?». La decisione era stata presa per alleggerire il suo carico fiscale futuro e per raccogliere il denaro necessario per pagare le tasse sulle opzioni che incasserà tra qualche mese. Era però consapevole che la mossa avrebbe fatto crollare il titolo e allora, lampo di genio, se l’è fatta approvare preventivamente dai suoi 63 milioni di follower.

Per Musk un futuro in politica?

C’è però chi sostiene che il futuro di Musk sia in politica. Non sono sfuggite infatti le sue stilettate social al presidente Joe Biden – e le polemiche su lockdown, mascherine e tasse tanto piaciute a Donald Trump – e al senatore Bernie Sanders.

I problemi economici di SpaceX

Certo, decidere di diventare un influencer in questo momento suona un po’ strano per l’uomo più ricco del mondo. Soprattutto in un momento delicato per una delle sue “figlie”, SpaceX. Qualche giorno fa, infatti, il manager ha chiesto al personale della società di rinunciare alle feste del Ringraziamento e di trascorrere il fine settimana nella sede di Hawthorne. Il motivo? «La società si trova di fronte al rischio concreto di bancarotta», ha scritto Elon Musk nella sua lettera di richiamo.