Elon Musk perde 200 miliardi di dollari: è il primo nella storia

Bloomberg Billionaires Index fa i conti in tasca all’imprenditore Elon Musk trovando una perdita di 200 miliardi di dollari. L’esperto Paul Krugman afferma: «Non mi fiderei di Musk».

Elon Musk ha perso 200 miliardi di dollari: il dato

Brutte notizie per l’imprenditore Elon Musk che conquista un record negativo perché è la prima persona nella storia a perdere 200 miliardi di dollari. Questa perdita di denaro è stata confermata dalla fonte Bloomberg. Infatti Bloomberg Billionaires Index, ricalcola il patrimonio del creatore di Tesla e proprietario di Twitter, ricordando che a solo 51 anni ha avuto una perdita di 137 miliardi di dollari e questo deficit nasce dal fatto che le azioni di Tesla nelle ultime settimane sono crollate.

Musk era stata la seconda persona ad avere un patrimonio personale di oltre 200 miliardi di dollari superando in graduatoria, nel gennaio 2021, Jeff Bezos, il fondatore di Amazon.

Secondo alcuni esperti Tesla seguirà l’andamento di Bitcoin

Tesla ha superato per la prima volta la capitalizzazione di mercato di 1.000 miliardi di dollari nell’ottobre 2021, però a inizio anno Tesla ha ceduto oltre il 65%. Ciò è una conseguenza del fatto che Musk ha dovuto vendere molte azioni per coprire l’acquisto di Twitter, secondo l’indice di ricchezza di Bloomberg. Tuttavia il miliardario americano ha sempre respinto le preoccupazioni su Tesla infatti ha twittato: «Tesla sta andando meglio che mai! Non controlliamo la Federal Reserve. È questo il vero problema». Una parte del ribasso delle azioni Tesla deriva dal calo dei titoli tecnologici, ma c’è anche il fatto che l’acquisto di Twitter non ha convinto gli azionisti.

A questo riguardo il premio Nobel per l’Economia Paul Krugman, sul New York Times, ha paragonato il crollo di Tesla con quello del Bitcoin. «Non mi fiderei di Musk per dare da mangiare al mio gatto, figuriamoci per dirigere una grande azienda». «È difficile capire cosa possa dare a Tesla una posizione di vantaggio a lungo termine nel settore dei veicoli elettrici», ha aggiunto l’economista.