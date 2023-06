Elon Musk, visita a sorpresa a Palazzo Chigi

A sorpresa, Elon Musk questa mattina ha raggiunto Palazzo Chigi, sede del governo italiano, dove ha incontrato il vicepremier e ministro agli Affari esteri Antonio Tajani. Il numero uno di Twitter e Tesla farà ritorno nel pomeriggio a Palazzo Chigi per incontrare la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Al centro degli incontri ci sono possibili investimenti in Italia

Arrivato attorno alle 11.30, Musk ha lasciato la sede del governo un’ora e mezza dopo a bordo di una Tesla bianca con targa italiana. Al centro degli incontri ci sono possibili investimenti in Italia: il cofondatore e capo di Tesla e SpaceX è infatti in tour in Europa per parlare di impianti di veicoli a energia green.

Non sembra invece essere in programma un incontro con l’altro vicepremier nonché ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini: a novembre, via Twitter, i due aveva già espresso la volontà di conoscersi di persona.

It would be a pleasure and an honor 🇮🇹

For you the doors of my ministry are always open. https://t.co/LYZSU6iXjK — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) November 19, 2022

Il tour europeo di Musk continua domani in Francia da Macron

Il viaggio dell’imprenditore sudafricano – naturalizzato statunitense – proseguirà domani in Francia, come confermato da Emmanuel Macron. Sarà il secondo incontro tra i due in poco più di un mese. L’obiettivo è promuovere la Francia come possibile sede di un nuovo impianto di veicoli elettrici Tesla.

«Parleremo di intelligenza artificiale, in cui è coinvolto, social media, quadro normativo. E poi gli parlerò anche di auto, batterie, per promuovere l’attrattiva francese ed europea», ha dichiarato il titolare dell’Eliseo durante una visita al VivaTech di Parigi, la più grande fiera tecnologica francese, di cui domani sarà ospite anche Musk.

