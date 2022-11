Elon Musk caccia il Cda di Twitter: è l’unico amministratore

È iniziata la rivoluzione su Twitter targata Elon Musk. Il nuovo proprietario del social, che ha deciso di acquistare la piattaforma dopo una trattativa lunga e ricca di polemiche, ha deciso di eliminare il Cda e di diventare l’unico amministratore della società.

Elon Musk unico amministratore di Twitter: la notizia

Elon Musk è diventato unico amministratore di Twitter dopo aver cacciato ed eliminato il vecchio Cda. A dare la notizia è stato il Wall Street Journal che ha citato una comunicazione della Sec. Tuttavia, nella nota sembra proprio che questa non è una rivoluzione ma l’eliminazione del Cda era prevista nel contratto che prevedeva la vendita del social a Musk.

Ad ogni modo, molti si chiedono se questo possa essere davvero un bene per la piattaforma. Ora che Elon Musk è l’unico amministratore della società, sarà lui a decidere la direzione che Twitter dovrà seguire. A questo punto, chissà se quello che risulta essere uno degli uomini più ricchi al mondo riuscirà rendere davvero il social più «libero e indipendente» come lui stesso spesso ha dichiarato.

La prima nuova modifica prevista per Twitter

In realtà, Elon Musk da nuovo proprietario starebbe spingendo per una nuova verifica di Twitter. Infatti, il patron di Tesla ha deciso di modificare il servizio Blue, attivo in diversi paesi su Twitter, che servirebbe per rendere il proprio profilo online verificato e affidabile. Nel dettaglio, Musk ha dichiarato di star lavorando perché «L’intero processo di verifica è in via di rivisitazione». Inoltre, secondo alcune indiscrezioni, il prezzo di questo servizio varierebbe sensibilmente. Attualmente Blue ha un costo di 4,99 dollari al mese ma con la nuova proprietà arriverebbe a costare 19,99 dollari al mese.

Altre indiscrezioni poi, affermano che Elon Musk abbia deciso di eliminare il Cda per effettuare il primo round di tagli al personale della società. Nei prossimi giorni molti attendono altri licenziamenti, perché Musk avrebbe pensato di eliminare il 25% dell’attuale personale.