Musk nella bufera dopo un tweet contro Fauci e la comunità Lgbtq+

Elon Musk torna nell’occhio del ciclone delle polemiche. Il CEO di Twitter, Tesla e SpaceX non smette di ricevere critiche, ogni giorno per motivi diversi. Stavolta gli attacchi al multimilionario sono partiti da un tweet con due riferimenti precisi, uno contro la comunità Lgbtq+ e l’altro contro Anthony Fauci, l’esperto di malattie infettive americano, consigliere capo del presidente degli Usa Joe Biden.

Musk e il gioco di parole sui pronomi

«My pronouns are Prosecute/Fauci» twitta Elon Musk, andando contro il riferimento all’utilizzo dei pronomi usati dalla comunità Lgbtq+ per identificare transgender e non binari e sostituendo a essi le parole perseguire e Fauci. L’invito è a perseguire il medico per la gestione della pandemia. Non è la prima volta che Musk si scaglia contro l’esperto e nei tweet seguenti ha scritto che «Fauci ha mentito al Congresso e ha finanziato ricerche con la tecnica del guadagno di funzione che hanno ucciso milioni di persone». A Scott Kelly, ex austronauta che lo invita a rispettare la comunità Lgbtq+, invece ha risposto: «Costringere gli altri a usare i tuoi pronomi quando non lo chiedono, e implicitamente ostracizzare quelli che non lo fanno, non va bene né è educato».

My pronouns are Prosecute/Fauci — Elon Musk (@elonmusk) December 11, 2022

The Atlantic: «Musk attivista di estrema destra»

Tra i tanti attacchi ricevuti, il più forte è quello del magazine americano The Atlantic. Il titolo a un articolo dedicato al nuovo Ceo di Twitter è: «Elon Musk è un attivista di estrema destra». E secondo i giornalisti, sono proprio questi tweet a rivelare «tutto quello che c’è da sapere su Musk». Si legge: «In cinque parole Musk riesce a prendere in giro le persone transgender e non binarie, a mostrare il suo disprezzo per i funzionari della sanità pubblica e a inviare un segnale ai troll di estrema destra». Tra chi lo ha attaccato c’è anche lo scienziato Peter Hoetz, oltre all’ex capo dela sicurezza di Twitter Yoel Roth e a un gran numero di utenti.