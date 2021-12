Ottomila dollari per un compito corretto da Musk

Prima di Tesla e SpaceX, e prima di diventare l’uomo più ricco del pianeta – con un patrimonio che ha superato nel 2021 i 300 miliardi di dollari – Elon Musk è stato assistente universitario. Come tutti i giovani collaboratori dei docenti, correggeva e valutava gli esami degli studenti. Oggi, quei documenti sono finiti all’asta e un acquirente anonimo ha deciso di spendere quasi 8000 dollari per aggiudicarseli.

Elon Musk, il passato come assistente all’Università della Pennsylvania

I documenti, appartenenti all’ex studente Brian Thomas che ha deciso di metterli all’asta con RR Auction, risalgono al 1995. In quel periodo Elon Musk, studente di economia e fisica, ricopriva la posizione di assistente alla didattica alla celebre Wharton School of Business dell’Università della Pennsylvania. Nello specifico, si trattava del corso Imprenditorialità: implementazione e operazioni del professore Myles Bass alla facoltà di Management.

It turns out #ElonMusk was a tough-grading Teacher’s Assistant – UPenn papers marked up and graded by the future #Tesla CEO are up for bid @RRAuction. https://t.co/uBpZr1IeWi pic.twitter.com/Qo4p5S5UNY — RR Auction (@RRAuction) December 6, 2021

Su uno dei testi è riconoscibile un commento di Elon Musk in riferimento all’uso di un’espressione scurrile da parte di Thomas per spiegare le strategie aziendali. L’errore, corretto con il termine “Graphic” ha causato una perdita di due punti sul voto finale del compito. «Sono stato uno sciocco», ha detto alla Cnn l’ex studente, oggi consulente finanziario nel sud della Callifornia. «Doveva essere uno scherzo privato destinato al professore, non avevo pensato potesse correggerlo Musk».

La casa d’aste in passato ha venduto documenti di Einstein e Jobs

L’asta si è svolta online e il documento è stato venduto per 7.753 dollari con una commissione del 25 per cento. RR Auction da anni vende manoscritti e carte appartenenti ai grandi personaggi della storia. In passato, ha infatti battuto documenti di Albert Einstein e Steve Jobs con prezzi che hanno in alcuni casi superato il milione di dollari. Per quanto riguarda Elon Musk, si tratta della seconda asta, dato che in passato RR Auction aveva venduto una foto autografata per 1383 dollari.