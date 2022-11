Elon Musk contro Apple: «Ha minacciato di bloccare Twitter»

Alta tensione tra Elon Musk e Apple. Il patron di Tesla ha riferito che l’azienda di Cupertino ha minacciato di bloccare Twitter dal suo Apple Store senza dire il perché, motivo per cui ha postato una raffica di tweet contro il colosso.

Elon Musk contro Apple

«Lo sapete che Apple impone una tassa segreta del 30% su qualsiasi cosa acquistate dal loro App Store?», ha scritto il miliardario a corredo di una foto che mostra una vettura in autostrada davanti ad un bivio, andare dritti e pagare il 30% (come chiede Apple) o girare e andare in guerra. L’auto che rappresenta Musk sferza e si muove verso la seconda strada.

A questo sono seguiti altri tweet contro l’azienda, criticata per aver «praticamente quasi fermato del tutto la pubblicità« sul social tanto da spingere il patron di Tesla a chiedersi se Cupertino «odi la libertà di parola». Un tema, quello delle inserzioni, che il miliardario aveva già affrontato all’inizio di novembre dopo aver constatato che diverse aziende, tra cui General Mills e Audi, avevano sospeso la pubblicità su Twitter da quando lui ne è diventato il proprietario per 44 miliardi.

L’accusa di censura

Musk ha quindi chiamato in causa direttamente il numero uno della Mela: «Cosa sta succedendo Tim Cook?». Dopo aver domandato «chi altro Apple ha censurato», ha infine condiviso un video parodia di Fornite su 1984 (il film tratto dal libro di George Orwell) in cui si denuncia il monopolio di Apple. «Epic Games ha sfidato il monopolio dell’App Store. In ritorsione, Apple ha bloccato Fortnite da un miliardo di dispositivi. Prendi parte alla battaglia per far sì che il 2020 non diventi un 1984», si legge nel filmato.

Quindi l’accusa di aver minacciato di rimuovere Twitter dall’App Store «senza spiegarci perché». Una situazione, quest’ultima, che sarebbe un duro colpo per la Twitter 2.0 a cui il miliardario sta lavorando senza sosta da quando ha acquistato il social network.