Elon Musk acquista il 9,2 per cento di Twitter: il social vola in Borsa

Elon Musk fa volare Twitter. Con un’operazione improvvisa e sorprendente, il Ceo di Tesla, uomo più ricco del mondo, ha acquistato il 9,2 per cento della società che ha creato e gestisce la piattaforma. Una mossa che ha lanciato il social, il preferito di Musk, in Borsa: il rialzo è stato di oltre il 25 per cento e sembra non fermarsi.

Elon Musk acquista il 9,2 per cento di Twitter

Alla Securities and Exchange Commission è stato depositato un documento in cui si attesta che Elon Musk ha acquistato 73.486.938 azioni di Twitter, pari a 2,89 miliardi di dollari secondo il prezzo con cui il social ha chiuso la scorsa settimana in Borsa. Una partecipazione passiva del 9,2 per cento all’interno della società, grazie a cui si è infiammato il pre-market. Le azioni della popolare piattaforma sono aumentate di oltre il 25 per cento, toccando quota 49,40 dollari.

Elon Musk: le critiche di fine marzo a Twitter

Elon Musk non ha mai nascosto di amare Twitter e il suo spasmodico utilizzo ne è la prova. Tuttavia il Ceo di Tesla, proprio dieci giorni fa, aveva apertamente criticato il social e indetto un sondaggio per i suoi utenti in cui si chiedeva cosa pensassero della policy della piattaforma. «La libertà di parola è essenziale per una democrazia funzionante. Credi che Twitter aderisca rigorosamente a questo principio?». Questo il suo tweet, a cui per il 70 per cento gli utenti hanno risposto di no. E rilanciandolo aveva poi chiesto cosa, secondo il suo pubblico, serviva per migliorare la situazione.

Given that Twitter serves as the de facto public town square, failing to adhere to free speech principles fundamentally undermines democracy. What should be done? https://t.co/aPS9ycji37 — Elon Musk (@elonmusk) March 26, 2022

Dalle critiche all’acquisto

Il sondaggio aveva acceso la fantasia di addetti ai lavori e fan del Ceo di Tesla e SpaceX. In tanti avrebbero scommesso sull’entrata nel mondo dei social network di Elon Musk, attraverso però una nuova piattaforma. Così non è stato, perché l’uomo più ricco del mondo ha deciso di evitare di gettarsi in un progetto completamente nuovo, preferendo acquisire un 9,2 per cento che potrebbe essere soltanto il primo passo verso un ulteriore sforzo azionario all’interno di Twitter. Musk cambierà il celebre social?