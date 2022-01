Elodie è tornata single. Lo ha ammesso lei stessa in una intervista a Grazia. Come era stato anticipato da Oggi a metà gennaio, la cantante si è dunque lasciata dall’ex modello di Armani Davide Rossi con cui era stata paparazzata a inizio novembre 2021 da Chi. Non a caso Elodie ha trascorso il Capodanno alle Maldive solo con la sorella Fey senza Rossi al suo fianco.

Elodie racconta i motivi della rottura con Marracash

A Grazia la cantante, che si è fatta conoscere al grande pubblico grazie alla partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, ha raccontato per la prima volta i motivi della rottura con Marracash con il quale ha comunque mantenuto un buon rapporto. È infatti presente nella copertina del suo nuovo disco Noi, loro gli altri. La storia tra i due era finita proprio mentre Marracash lavorava all’album. «Per me lui continua a essere famiglia», ha confessato Elodie a Grazia. «Come mai è tra noi è finita? Le crisi sono le mie, ma poi le subiscono anche gli altri di riflesso».

«E adesso sono single», ha messo in chiaro. «Non ci poteva essere spazio per un bambino, sarebbe venuto al mondo da una spinta vitale pazzesca, ma sai quanti problemi avrebbe avuto», ha dichiarato la cantante. «Ora come ora io ho solo bisogno di stare da sola con me stessa», ha aggiunto senza fare alcun riferimento a Rossi. «E comunque che cosa significa che sono la ‘tua’ fidanzata, che significa che quello è il ‘mio’ ex? Io odio le regole che impone la coppia e anche in questo Fabio (Marracash, ndr) è come me. Non c’entra la questione della fedeltà, se io mi sento libera, posso darti tutto, forse addirittura troppo», ha concluso Elodie.