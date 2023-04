Paola & Chiara insieme ad Elodie per una nuova versione di “Festival”

Elodie e Paola & Chiara sono pronte per un nuovo progetto musicale, un remake di Festival, il grande successo musicale del duo degli anni 2000 che si preannuncia come la super hit della prossima estate.

Paola & Chiara con Elodie per il remake di “Festival”

«Questo è un momento storico», hanno dichiarato Paola & Chiara in un video pubblicato sui social e già diventato virale, dove entusiaste le due sorelle annunciano la presenza di Elodie. «Non poteva non essere lei il featuring per la nostra canzone. Per noi è una cosa stupenda riuscire a collaborare con lei e che lei ci abbia dato la sua cifra stilistica e anche la sua visione sulla vocalità di questa canzone», hanno spiegato.

Festival sarà presto in radio e ha tutte le caratteristiche per diventare la hit dell’estate 2023, come lo fu nell’estate 2001. Ma l’album Per sempre che rilancia le hit di Paola & Chiara dal 1997 al 2013 vedrà altri ospiti oltre ad Elodie. Nella tracklist è previsto anche il remake di Kamasutra che sarà interpretata con Cosmo.

Come nacque la canzone

Il brano fu inciso anche in spagnolo e in inglese e partecipò al Festivalbar riscuotendo un enorme successo. Il duo musicale ha raccontato così la nascita del pezzo: «Era il 2001 e avevamo bisogno di trovare una nuova ispirazione per scrivere il disco nuovo. Ci piaceva l’idea di tornare con un brano estivo ma con delle connotazioni diverse, nuove. Abbiamo preso un volo e siamo andate in Brasile e credo che lì sia nata l’idea della canzone».

Il vero cuore del brano è proprio ‘brasileiro’, sostengono le sorelle, ma la vera svolta ci fu quando le due tornarono a Rio per girare il video: «Non sapevamo che poi saremmo tornate proprio a Rio, a Ipanema, per girare il video di questa canzone. Girando per la città vedevamo questi manifesti, non solo per Rio ma anche in tutti i posti in cui siamo state, con scritto “Festival”, e questa parola ha iniziato a entrarci dentro. Ad un certo punto ci siamo dette che sarebbe stato un titolo perfetto per una canzone».