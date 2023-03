Ellynora canta l’inno inglese ma è un flop: massacrata dai tifosi inglesi sui social

La partita valida per le Qualificazioni Euro 2024, Italia-Inghilterra, disputata il 23 marzo, ha fatto discutere anche per le esibizioni degli inni delle due nazionali. Se qualche polemica è stata sollevata sull’interpretazione di Gigi D’Alessio e Clementino che hanno intonato l’Inno di Mameli, su Ellynora che ha cantato l’inno inglese si è sollevata una vera bufera social. Un’esibizione che è stata un flop totale secondo i tifosi che hanno attaccato la cantante.

Le polemiche sull’inno inglese cantato da Ellynora

La cantane, napoletana di origini inglesi, era stata scelta per intonare l’inno inglese God Save the King, ma sembra proprio che la sua esibizione abbia deluso i tifosi. Tutto ha avuto inizio con l’incipit, in cui la cantante manca la nota di apertura mentre le telecamere la riprendono alle prese con il suo auricolare. Ma gli incidenti non finiscono qui: le note dell’inno si sentono malissimo e sulle facce dei calciatori si intravede tanto imbarazzo. Sia Ellynora che i giocatori hanno inseguito le note, non riuscendo però a riprenderle. L’esibizione non è andata giù ai tifosi inglesi che si sono sbizzarriti sui social affermando che quello di Ellynora sarebbe «il peggior inno mai cantato».

Le scuse dell’artista

L’artista si è poi scusata cercando di spiegare quanto successo: «Ho avuto un problema con l’auricolare. È stato un tale onore essere invitata a cantare l’inno nazionale ed ero così entusiasta. Non avevo mai cantato niente del genere prima. Sono più un artista pop, ma in fondo c’era un problema sonoro. Avevo provato l’inno due volte il giorno prima della partita e poi la sera tre volte ma, quando si è trattato dell’esibizione vera e propria, la musica nell’orecchio si è fermata e poi è ricominciata. Io l’ho sentita due volte, quindi significava che non ero sincronizzata ed è stato difficile per me recuperare», ha raccontato al Daily Mail.