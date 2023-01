Ellie Downie si ritira a 23 anni: «Dopo tante pressioni scelgo la felicità»

Ellie Downie ha deciso di ritirarsi dal mondo della ginnastica a soli 23 anni. La campionessa europea, che aveva portato nel 2021 per la prima volta la Gran Bretagna sul gradino più alto del podio, ha detto basta. Ora si concentrerà sulla sua vita personale e privata.

Il comunicato di Ellie Downie sui social

Elissa Downie, per tutti Ellie, ha deciso di annunciare sui social il suo addio al mondo della ginnastica. Infatti ha scritto in un post: «Dopo anni davvero difficili, ho preso la decisione di dare priorità alla salute mentale e alla felicità. Lascio con il cuore pesante e un turbinio di emozioni, la ginnastica è stata la mia vita da quando ho cominciato ad avere ricordi e sono orgogliosa di tutto ciò che ho avuto la fortuna di raggiungere. Gareggiare e vincere medaglie per la Gran Bretagna ha significato tutto per me e mi mancherà enormemente».

Nel 2021, alle Olimpiadi di Tokyo, la Downie scelse di non partecipare per riprendersi dallo shock della prematura scomparsa del fratello Josh. Nel 2017 invece, l’atleta divenne Campionessa d’Europa in Romania, risultato storico per la Gran Bretagna.

Le denunce contro i maltrattamenti subiti

Ellie Downie nel 2020 aveva denunciato i maltrattamenti subiti e le pressioni che ha dovuto affrontare in questo mondo. L’atleta, che aveva denunciato le pressioni insieme alla sorella maggiore Rebecca, aveva affermato che «il pressing infinito per il mio peso lascerà ferite che non si rimargineranno mai». La Downie lamentava anche di essere costantemente in «un ambiente di paura e pressioni» dove venivano messe sotto esame le sue prestazioni e il suo peso corporeo.

Ellie aveva anche denunciato come alcuni comportamenti erano ormai «radicati e del tutto normalizzati» all’interno del mondo della ginnastica. Inoltre, Ellie Downie aveva denunciato la «cultura tossica» e la «paura e l’abuso mentale» che aveva subito.