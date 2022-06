Elkann punta sulle e-bike, Francesca Reich nel cda di Qualivita e le altre pillole del 6 giugno

Un singolare investimento, quello di Exor dedicato alle biciclette elettriche. Nel mirino c’è Upway, startup francese impegnata nel ricondizionamento delle cosiddette e-bike. Con 25 milioni di dollari il gruppo caro a John Elkann punta su un business ancora seminascosto: tra i concorrenti di Stellantis c’è chi dice che le biciclette, specie se pieghevoli, potranno essere inserite nei bagagliai delle auto elettriche. Così, se si fermano le quattro ruote, il viaggio può comunque proseguire.

Reich, dopo il Poligrafico anche Qualivita

L’assemblea dei soci fondatori di Fondazione Qualivita si è riunita a Roma presso il Museo della Zecca dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e ha approvato all’unanimità il bilancio consuntivo 2021. Nell’occasione sono stati nominati due nuovi consiglieri di amministrazione: Francesca Reich, amministratore delegato e direttore generale del Poligrafico e Zecca dello Stato, in sostituzione di Paolo Aielli (ora “city manager” del Comune di Roma guidato da Roberto Gualtieri), ed Enrico De Micheli, amministratore delegato di Agroqualità, che resteranno in carica fino a fine mandato previsto con l’approvazione del bilancio 2022. I soci Qualivita, ovvero Origin Italia, Csqa, Agroqualità e Poligrafico e Zecca dello Stato, si sono anche confrontati sugli sviluppi futuri della Fondazione e del settore agroalimentare di qualità con il presidente del comitato scientifico Paolo De Castro. Presidente della fondazione è Cesare Mazzetti, definito anche come il “re dell’aceto balsamico”.

Si canta, da Montecitorio alla Link

Prima per il presidente della Camera dei deputati Roberto Fico, poi per l’Università Link Campus: il maestro Dodo Versino porta martedì i giovani a cantare nell’ateneo romano, dopo che in occasione del 2 giugno ha diretto il coro dei ragazzi del Mamiani nell’aula di Montecitorio. Sette cori scolastici e un coro interscolastico si esibiranno nel pomeriggio nel cortile dell’Università Link Campus: si chiama VokalFest Junior – La scuola canta e sarà l’occasione per tornare ad ascoltare dal vivo le voci dei ragazzi degli istituti superiori di Roma e provincia dopo la lunga pausa imposta dalla pandemia. Protagonisti dell’evento i cori del Liceo Scientifico Statale Federigo Enriques di Ostia, del Liceo Scientifico Statale Vito Volterra di Ciampino, del Liceo Artistico e Linguistico Pablo Picasso di Pomezia, del Liceo Classico Statale Francesco Vivona di Roma, del Liceo Mamiani di Roma, del Liceo Cavour di Roma e dell’Istituto Istruzione Superiore Carducci di Roma, oltre a Il coro che non c’è, gruppo interscolastico giovanile. Per Versino, «finalmente è stato possibile organizzare di nuovo un vero e proprio raduno di fine anno, a cui parteciperanno centinaia di giovani cantori provenienti da diversi cori scolastici di Roma e provincia».

Mattei e Strinati, Power of Rome

Annarosa Mattei, già insegnante, scrittrice, autrice del libro Sogno notturno a Roma e consulente storico-scientifica per il film Power of Rome, in onda su Sky Arte e Sky Documentaries nella sera del 12 giugno è la consorte dell’ex soprintendente Claudio Strinati. Il pomeriggio del 23 giugno nella Curia Iulia si terrà la presentazione del suo volume.

Una Cicogna per Clerici

Una storia veneziana raccontata a Roma: è quella di un grande disegno dipinto a biacca che si trasforma in un finissimo bassorilievo, il Naufragio dei Pulcinella (1950), studio preparatorio per un grande rilievo in stucco della Villa Cicogna a Venezia, di cui l’artista milanese Fabrizio Clerici curò il rifacimento e la decorazione dal 1948 al 1954. Dell’impresa veneziana per la contessa Anna Maria Cicogna di Misurata, in cui Clerici fu architetto, artista e direttore di artisti, Monica Cardarelli pubblica la lunga storia, ricostruita grazie all’inedito carteggio tra il pittore e la contessa, per la prima volta integralmente pubblicato. A Roma da giovedì 9 giugno e fino al 31 ottobre 2022 Cardarelli, titolare della Galleria del Laocoonte, e Marco Fabio Apolloni, erede e responsabile della galleria antiquaria W. Apolloni, promuoveranno un omaggio all’arte di Clerici, artista di grande importanza ammirato al di qua e al di là dell’Atlantico, di cui nel 2023 è prossimo il trentesimo anniversario dalla morte.