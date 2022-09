Elisabetta, veglia con gli otto nipoti: anche Harry indosserà l’uniforme

Gli otto nipoti della defunta Elisabetta II prenderanno parte ad una veglia accanto al feretro della regina a Westminster Hall. Si terrà stasera e durerà 15 minuti. Il principe William starà ad un’estremità del feretro e all’altra ci sarà Harry. Entrambi, per volontà del nuovo re Carlo III, indosseranno le alte uniformi militari. E questo non era assolutamente scontato.

Harry non indossava la divisa da inizio 2020, prima di trasferirsi negli Usa

Solo i working royal possono infatti indossare l’alta uniforme: Harry ha rinunciato allo status di senior member della famiglia reale, e dunque agli incarichi, il giorno in cui ha deciso di trasferirsi negli Usa con la moglie Meghan Markle. Come ha reso noto la corte, l’autorizzazione al duca di Sussex è arrivata direttamente da suo padre, re Carlo III. Harry era stato visto per l’ultima volta in divisa a inizio 2020. E secondo i media non ha mai accettato di buon grado di non poterla più indossare, in base a regole stabilite mentre Elisabetta II era ancora viva, a dispetto del fatto d’aver effettivamente servito al fronte nelle forze armate britanniche, in due periodi diversi in Afghanistan.

Anche il principe Andrea ha potuto indossare l’uniforme: un’altra eccezione

Oltre ai figli di Carlo e Diana, prenderanno parte alla veglia anche Peter Phillips e Zara Tindall (figli della principessa Anna); Beatrice ed Eugenie di York (figlie del principe Andrea), Louise Windsor e James di Severn (figli del principe Edoardo). Ieri sera a vegliare sulla salma della regina sono stati i quattro figli di Elisabetta, per la seconda volta dalla scomparsa della sovrana 96enne. In queste occasioni ha indossato l’uniforme anche il principe Andrea, veterano della guerra delle Falkland, che in teoria aveva perso questo privilegio a causa delle rivelazioni emerse nel quadro dello scandalo Epstein.