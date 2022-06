Elisabetta II, solo Luigi XIV ha regnato più a lungo di lei

Soltanto Luigi XIV, passato alla storia (anche) come il Re Sole, è rimasto sul trono più a lungo di lei. Elisabetta II ha raggiunto oggi come longevità sul trono il thailandese Bhumibol Adulyadej: per entrambi 70 anni e 126 giorni da sovrani. Come ha calcolato il tabloid britannico Express, al record di Luigi XIV mancano 713 giorni. Quasi due anni. Mai dire mai…

Elisabetta II, raggiunto Bhumibol Adulyadej

Bhumibol Adulyadej aveva regnato sulla Thailandia dal 9 giugno 1946 e al 13 ottobre 2016, giorno della sua morte. Salito sul trono a meno di 19 anni, vanta il più lungo regno tra quelli dei sovrani asiatici: diventò re “grazie” alla morte del fratello maggiore Ananda Mahidol, trovato assassinato da un colpo di pistola alla testa mentre nella sua camera da letto nel Grande Palazzo Reale di Bangkok.

Elisabetta II, davanti a lei solo il Re Sole

Luigi XIV, invece, regnò sulla Francia per 72 anni e 110 giorni: per la precisione dal 14 maggio 1643, quando aveva meno di cinque anni, fino alla morte, avvenuta l’1 settembre 1715. Un totale di 26.407 giorni, che al momento permettono di staccare di 713 la sovrana britannica. Come sottolinea l’Express, tuttavia, Elisabetta II assunse effettivamente la funzione di regnante dopo la prematura morte del padre Giorgio VI, mentre Luigi XIV diventò re da bambino e a lungo la madre Anna d’Asburgo svolse le sue veci come reggente.

Elisabetta II, nel 2022 il Giubileo di Platino

“Lilibet” è ormai da tempo colei che ha regnato più a lungo sul Regno Unito. Ha infatti superato la regina Vittoria già il 9 settembre del 2015: per lei, capace di segnare letteralmente un’epoca, un regno di 63 anni, 7 mesi e 2 giorni. Appena due settimane fa, la 92enne Elisabetta II ha partecipato all’intero weekend di festeggiamenti previsto per il suo Giubileo di Platino, “concedendosi” appena qualche defezione dell’ultimo minuto.