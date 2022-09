Elisabetta II, svelata la lapide della regina

L’account Twitter della Royal Family ha reso di dominio pubblico la foto della lapide della tomba della regina Elisabetta II, sepolta nella George VI Memorial Chapel a Windsor. La lapide installata, circondata da omaggi floreali e varie corone, è realizzata in marmo nero belga scolpito a mano con intarsi di lettere in ottone.

A ledger stone has been installed at the King George VI Memorial Chapel, following the interment of Her Majesty Queen Elizabeth.

The King George VI Memorial Chapel sits within the walls of St George’s Chapel, Windsor. pic.twitter.com/5GdsGoTb27

