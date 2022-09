Elisabetta II morta di vecchiaia: nel certificato le cause del decesso

È stato pubblicato il certificato ufficiale della morte di Elisabetta II e in questo documento ufficiale viene confermato che la sua scomparsa è dovuta alla vecchiaia. Nei suoi ultimi istanti, la Regina era circondata dai familiari, anche se non tutti sono riusciti ad arrivare in tempo.

Il certificato che attesta la morte di vecchiaia di Elisabetta II

La causa principale del decesso della regina Elisabetta II, avvenuto il giorno 8 settembre 2022 all’età di 96 anni, è stata la vecchiaia. Difatti è stato reso noto, al pubblico di tutto il mondo, il certificato di morte pubblicato dal National Records of Scotland. Il documento presenta i dati anagrafici della regina con la sua occupazione ed è peculiare scoprirli: Nome: Elizabeth Alexandra Mary. Cognome: Windsor. Occupazione: Sua Maestà la Regina.

Il bollettino della causa di morte cita espressamente: «Morta nel Castello di Balmoral alle 15:15 del 18 settembre di vecchiaia». Questo prezioso documento è datato 26 settembre e solo oggi è stato reso noto al pubblico.

I presenti alla morte della regina

Il documento ha rivelato altri dettagli interessanti su ciò che è accaduto negli ultimi istanti di vita della Regina Elisabetta. In primo luogo, il certificato identifica come «informatore», nel senso di testimone oculare, la figlia della regina, la principessa Anna, che si trovava al fianco della madre nelle sue ultime ore di vita. Accanto alla figlia della regina si trovavano anche Carlo e Camilla. Il futuro re e sua moglie sono stati avvistati a Balmoral verso le ore 10:30.

Un’altra informazione che ha rivelato questo documento è il fatto che non tutti i familiari sono riusciti ad arrivare in tempo per assistere all’ultimo momento di vita della Regina Elisabetta II. Tra i tanti, non è arrivato in tempo il nipote William mentre la sua consorte Meghan Markle non è stata avvistata al Castello di Balmoral forse perché Carlo avrebbe detto al figlio di non portarla.