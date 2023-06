Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia di nuovo amiche? La foto indizio su Instagram

Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia hanno finalmente fatto pace? I fan delle due showgirl ne sono convinti: un particolare indizio spuntato su Instagram lascia pensare che le due abbiano voluto seppellire una volta e per tutte l’ascia di guerra.

Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia, segnali di pace su Instagram: appare una foto sospetta

Né una né l’altra soubrette hanno ancora confermato la notizia in modo ufficiale, di conseguenza è necessario parlare della questione con tutti i condizionali del caso. Ad ogni modo nelle scorse ore Elisabetta Canalis ha deciso di condividere sulle sue Stories Instagram una foto in compagnia dell’ex collega Maddalena Corvaglia, quando le due erano ancora ventenni e lavoravano insieme alla trasmissione di Canale 5. A nessuno, per ora, è dato sapere cosa significhi con precisione questo gesto. Che si sia trattato di una semplice botta di nostalgia che ha colpito l’ex di George Clooney? Oppure era un messaggio in codice per i follower per fare capire loro che finalmente, dopo qualche anno, fra le due è finalmente tornato il sereno? E se invece fosse un messaggio alla ex amica, per invitarla e ricostruire un rapporto interrotto in modo brusco? Ah, saperlo…

Cos’era successo fra Maddalena Corvaglia e Elisabetta Canalis?

L’unica certezza matematica sugli attuali rapporti fra le due veline è che, in passato, le due avessero litigato. Per qualche tempo le Veline per eccellenza della storia di Striscia avevano vissuto nella stessa città, Los Angeles, dove avevano fondato insieme una palestra. Come confermato in un’intervista recente concessa da Maddalena Corvaglia al Corriere della Sera, a quanto pare Canalis si sarebbe resa protagonista di un «gesto grave» nei suoi confronti che Corvaglia non avrebbe mai potuto perdonare. Cosa abbia fatto Canalis nello specifico però non si sa.

Di recente, comunque sia, Mow Magazine ha provato a ricostruire la vicenda, lanciando questa succosa indiscrezione: «A quanto pare, dietro la lite non si nasconderebbero motivi economici, come finora sospettato, ma affari di letto! La clamorosa indiscrezione, infatti, tira in ballo Stef Burns (ex marito della Corvaglia) con cui Elisabetta avrebbe avuto una lunga liason (durata mesi). Un flirt sempre negato e poi venuto a galla dalla confessione di lui (e di cui amici e familiari sono a conoscenza) che avrebbe minato in maniera irreversibile il rapporto delle ex amiche. Altro che perdono!».