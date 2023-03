Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu, le foto insieme: nuovo amore dopo Brian Perri?

Nuovo amore per Elisabetta Canalis? A quanto pare, dopo mesi di indiscrezioni e gossip, sembrerebbe che sia arrivata una conferma semi-ufficiale. La Canalis sembra che abbia rotto la sua relazione con Brian Perri e ora il suo cuore sembra battere per un’altra persona: Georgian Cimpeanu.

La probabile nuova relazione di Elisabetta Canalis

Da mesi si vociferava di una crisi nera di Elisabetta Canalis con Brian Perri. Nessuno aveva mai smentito questa crisi ma allo stesso tempo nessuno l’aveva confermata. La situazione sentimentale di Elisabetta Canalis sembrava essere in un limbo, tra Brian Perri e l’ignoto. Tuttavia, nelle ultime ore sembra essere arrivata una probabile conferma. La conduttrice e showgirl italiana è volata da Los Angeles a Milano per poter assistere alla Fashion Week. La cosa più clamorosa è che ha viaggiato da sola, senza nessuno al suo fianco. Una novità visto che quasi sempre nelle sue uscite la Canalis veniva accompagnata dal partner Perri.

Comunque, i paparazzi della rivista «Chi» hanno beccato la Canalis in compagnia del kickboxer Georgian Cimpeanu. I due hanno condiviso a Milano dei momenti speciali durante una cena al Sant’Ambreus, un locale chic della città, e poi hanno preso taxi diversi una volta fuori. Taxi che sono arrivati “casualmente” alla stessa destinazione, ovvero il palazzo dove Elisabetta sta alloggiando per assistere alla Fashion Week.

Non è la prima volta per la showgirl

Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu condividono un’amicizia speciale. Infatti, entrambi hanno la passione per la kickboxing e la showgirl su Instagram ha condiviso in passato scatti che la ritraevano durante alcuni allenamenti in compagnia del campione.

Tuttavia, dalle foto pubblicate dal settimanale «Chi» sembra proprio che il rapporto sia più stretto e che si vada oltre la semplice amicizia. Ad ogni modo, sicuramente nelle prossime settimane ci saranno aggiornamenti sulla situazione sentimentale di Elisabetta Canalis e sul suo rapporto con Brian Perri.