Elisabetta Canalis e il divorzio da Brian Perri, i motivi: «Differenze inconciliabili»

Si vociferava già da tempo che tra Elisabetta Canalis ed il chirurgo Brian Perri c’era aria di crisi e qualche giorno fa è arrivata la notizia ufficiale della separazione tra i due. A chiedere il divorzio è stata la stessa Canalis per incompatibilità. Troppe le differenze nella coppia che si era sposata il 14 settembre del 2014. Il matrimonio era apparso sempre solido, vissuto lontano dai riflettori, ma ora trapelano i motivi per cui è giunto al capolinea.

Elisabetta Canalis, i motivi del divorzio da Brian Perri

Tra le ragioni che avrebbero spinto Elisabetta Canalis a chiedere il divorzio ci sarebbero delle «differenze inconciliabili» tra cui il kickboxing e la nostalgia per l’Italia. Due stili di vita e due progetti per il futuro troppo diversi. Al momento non ci sono dichiarazioni da parte di nessuno dei due, ma pare che a mettere la parola fine alla relazione sia stata l’ex velina che, per il suo matrimonio, aveva lasciato il mondo dello spettacolo e l’Italia. A Los Angeles, in tutti questi anni, la Canalis aveva cambiato stile di vita, si era completamente dedicata alla palestra appassionandosi al kickboxing e sembra che proprio in questa passione si nascondano i motivi della separazione.

Lo sport e la nostalgia dell’Italia

«Oggi ho il potere di decidere come voglio essere. Anche io ho a casa un marito che quando tornavo dai test di krav maga (un’arte marziale, ndr) con i graffi al collo e tremante mi diceva: “Secondo te è bello che veda mia moglie così”? Io gli rispondevo: “Supportami, tu vai a fare surf e non so neppure se tornerai vivo, perché è pieno di squali. Ho paura, ma mi interessa che tu sia soddisfatto”», raccontava la Canalis pochi mesi fa in una intervista. A questo si aggiunge anche la nostalgia per l’Italia, che anno dopo anno è diventata sempre più forte: «Chiedo spesso a mio marito quando torneremo a vivere in Italia, non voglio invecchiare negli Stati Uniti».

E, se questi sono i motivi apparenti che hanno spinto la Canalis a chiudere la storia, il gossip in questi giorni parla anche di una nuova fiamma accanto all’ex velina, Georgian Cimpeanu, il 29enne campione di kickboxing nonché suo istruttore, originario della Romania e cresciuto a Guidonia, vicino Roma.