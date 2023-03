Elisabetta Canalis divorzia da Brian Perri: chi è il nuovo presunto flirt dell’ex velina

Dopo nove anni è finito il matrimonio tra Elisabetta Canalis e il chirurgo statunitense Brian Perri, sposato nel 2014. La coppia avrebbe chiesto l’affidamento congiunto della figlia, Skyler Eva, 7 anni, e Canalis per il momento non avrebbe avanzato alcuna richiesta di mantenimento.

Il trasloco in una nuova casa a LA e le foto a Milano con Gerogian Cimpeanu

Da mesi si rincorrevano voci di una crisi: niente foto sui social insieme né scatti in occasioni pubbliche. Una prima conferma è arrivata con il trasloco dell’ex velina in un nuovo appartamento a Los Angeles. Quando Canalis è stata pizzicata dal settimanale Chi a Milano durante la Fashion Week con il campione di kickboxing Georgian Cimpeanu la situazione è parsa più chiara. I due del resto si conoscono da tempo e sui social si possono trovare scatti e video in cui si allenano insieme. Che l’amicizia e la comune passione per lo sport si siano trasformate in qualcosa di più? A Milano Canalis e Cimpeanu sono stati paparazzati durante una cena al Sant Ambroeus insieme con unaauna coppia di amici. Al termine della serata, i due avrebbero lasciato il locale prendendo taxi separati che, però, conducevano alla stessa destinazione: il palazzo dove la showgirl ha alloggiato durante la sua trasferta milanese.

Chi è Georgian Cimpeanu

Georgian Cimpeanu, classe 1993, è nato in Romania ma è cresciuto a Roma. Una volta campione italiano di kickboxing e tre volte campione del mondo, è stato ribattezzato Iceman.

I fidanzati di Elisabetta Canalis: da George Clooney a Vieri

Prima di sposare Brian Perri, Canalis è stata legata dal 2009 al 2011 a George Clooney con cui dopo la rottura ha mantenuto un buon rapporto. Nel 2015, la Canalis disse a People della star di Hollywood: «Siamo entrambi felicemente sposati e penso che entrambi desideriamo il meglio l’uno per l’altro. Gli auguro il meglio, sono sicura che desidera il meglio per me». Prima di lui era stata legata Christian Vieri.