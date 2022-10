Elisabetta Canalis, matrimonio in crisi con Brian Perri?

Aria di crisi tra Elisabetta Canalis e Brian Perri?

Negli ultimi tempi, molte coppie di persone famose si sono dette addio. Da Ilary Blasi e Francesco Totti, a Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. Adesso sembra che ci sia aria di crisi anche tra Elisabetta Canalis e Brian Perri, sposati dal settembre 2014. I due sono sempre stati affiatati, nonché felici genitori di Skyler Eva, e di recente, il 25 settembre avevano festeggiato il settimo anno insieme.

Ma il settimanale Nuovo ha lanciato l’indiscrezione. Il magazine riporta: «Rumors dicono che il matrimonio sia al capolinea. Da tempo girano voci sulla crisi della relazione». Non è nota l’identità di chi abbia diffuso queste voci, avvalorate (forse) dal fatto che ultimamente i due non si vedano molto insieme. Perri, a dir la verità, è sempre stato molto riservato, pochissime le uscite pubbliche insieme alla moglie, e ancor più rari gli scatti social. L’ultima foto pubblica di famiglia risale allo scorso agosto, quando la Canalis aveva condiviso su Instagram le istantanee di una vacanza in Nevada con il marito e la bambina.

Per trovarne altre bisogna andare indietro fino a San Valentino, quando a Brian era arrivata una dedica dolcissima dalle due donne della sua vita. I due, inoltre, ultimamente sono stati spesso lontani, lei sempre più frequentemente in Italia, dove a volte torna per qualche impegno di lavoro, e lui a Los Angeles, dove esercita la professione di medico e dove anche Elisabetta ha deciso di vivere.

La storia d’amore

Elisabetta Canalis e Brian Perri si sono conosciuti nel 2012 durante un party di Halloween. Due anni dopo, nel 2014, sono convolati a nozze ad Alghero, città natale della showgirl. Un colpo di fulmine per entrambi, tanto che la stessa showgirl per amore ha deciso di trasferirsi stabilmente negli Stati Uniti. A Los Angeles è diventata mamma per la prima volta: nel 2015 è nata la piccola Skyler Eva, che oggi ha 7 anni.