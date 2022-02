Elisabetta II, 70 anni sul trono: «Spero che Camilla diventi regina consorte»

La regina Elisabetta festeggia oggi 70 anni sul trono del Regno Unito: mai nessun sovrano britannico aveva raggiunto il traguardo del “Giubileo di Platino” e pochissimi al mondo prima di lei, incoronata il 6 febbraio 1952, c’erano riusciti. Apparsa per la prima volta in pubblico dallo scorso ottobre, quando fu ricoverata in ospedale per accertamenti dopo un party nel Castello di Windsor, Elisabetta II ha tenuto un piccolo ricevimento a Sandringham House, nel corso del quale è sembrata in ottima forma («effervescente», secondo alcuni testimoni).

Elisabetta II, cosa ha detto sul futuro della Duchessa di Cornovaglia

Come riporta la Bbc, in un messaggio per il suo Giubileo di Platino, Elisabetta II ha espresso il desiderio che Camilla abbia il titolo di regina consorte, una volta che il principe Carlo diventerà re succedendole al trono britannico. «So che offrirete a lui e a sua moglie Camilla lo stesso supporto che avete dato a me», ha scritto nel messaggio da Sandringham House ai sudditi. Un portavoce di Clarence House ha affermato che il principe di Galles e la duchessa di Cornovaglia sono «commossi e onorati» dal gesto della regina.

Elisabetta II, a dicembre ha conferito a Camilla il titolo di Dama dell’Ordine della Giarrettiera

Carlo e Camilla sono marito e moglie dal 2005. All’epoca era stato annunciato che, una volta salito lui al trono, lei avrebbe assunto il titolo di Sua altezza la principessa consorte. E non quello, appunto, di regina consorte. Camilla ormai 17 anni fa era poco popolare e da allora molto è cambiato. Anche da qui nasce, probabilmente, il desiderio espresso dall’attuale sovrana. Che, a dicembre, ha tra l’altro conferito a Camilla, unica consorte dei suoi figli a essere stata insignita di una tale onorificenza, il titolo di Dama dell’Ordine della Giarrettiera.

Elisabetta II, un Giubileo di Platino con qualche pensiero

Elisabetta II è arrivata a celebrare sette decenni sul trono britannico. Al suo fianco, per la quasi totalità del tempo, c’è stato il principe Filippo, adorato marito scomparso ad aprile 2021. Al di là di questo lutto, nonostante l’importante traguardo quello di Camilla regina consorte non deve essere l’unico pensiero nella testa di Elisabetta, alle prese con un paio di grosse beghe in famiglia. Il principe Andrea, com’è noto è implicato nello scandalo-Epstein e andrà a processo negli Stati Uniti, Paese dove sono andati a vivere il nipote Harry e la moglie Meghan, che nel corso degli anni hanno avuto diversi attriti con la sovrana 95enne. Secondo un recente rumor la coppia, dopo essere convolata a nozze nel 2018, ha chiesto alla regina di potersi trasferire nel castello di Windsor. Ricevuto un secco “no”, i due si sono dovuti accontentare di Frogmore Cottage. Per tutta risposta, durante il discorso alla Nazione del Natale 2019, pare che Elisabetta II avesse eliminato di proposito dalla sua scrivania la foto dei Sussex.