Elisabetta II, in beneficenza i peluche lasciati per omaggiarla

Più di mille orsetti Paddington e altri peluche, lasciati davanti alle residenze reali di Londra e Windsor per rendere omaggio alla regina Elisabetta II, saranno donati all’associazione di beneficenza per bambini Barnardo’s. Lo ha annunciato Buckingham Palace in una nota. La regina, deceduta l’8 settembre scorso a 96 anni, è stata patrona dell’associazione fino al 2016, quando le è succeduta Camilla, allora duchessa di Cornovaglia e ora regina consorte.

Per celebrare la donazione è stata diffusa proprio un’immagine di Camilla e degli orsetti Paddington, scattata nella Morning Room di Clarence House giovedì scorso, nel 64esimo anniversario della pubblicazione del primo libro dedicato al personaggio letterario per bambini creato da Michael Bond (e inizialmente disegnato da Peggy Fortnum).

🏷️🧸Please look after this bear

The Queen Consort is pictured with some of the 1,000 teddy bears that were left in tribute to Queen Elizabeth, which will now be donated to @barnardos.

The bears have been scrubbed up to look their best ahead of arrival at their new home. pic.twitter.com/IfMJnyHyXj

— The Royal Family (@RoyalFamily) October 15, 2022