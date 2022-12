Elisa annulla due concerti: «Ho la vertigine parossistica posizionale»

La cantante Elisa ha raccontato di aver avuto la vertigine parossistica posizionale, quindi è stata costretta ad annullare due concerti. L’artista ha deciso di replicare con queste paro,e: «Grazie a chi si sta preoccupando per la mia salute. Ora sto già meglio».

La decisione di Elisa di annullare due suoi concerti

La cantante friulana Elisa ha eliminato alcune date del tour italiano. La decisione è stata dolorosa ma la cantante è stata costretta a prenderla a causa di un improvviso problema di salute che non le ha permesso di esibirsi in pubblico. Con alcune storie su Instagram e un messaggio sui social Elisa ha voluto scusarsi con il suo pubblico per aver annullato gli appuntamenti di Torino e Firenze, rivelando ai fan la causa principale cioè quella di soffrire di un disturbo che l’ha costretta al riposo.

Sui social la cantante ha infatti confessato: «Soffro di vertigine parossistica posizionale. Le prime 24h sembrava di stare al luna park, avevo vertigini e nausea. Una cosa stranissima. Per fortuna non è niente di grave e sembra essere anche virale visto che l’abbiamo presa in più persone, in questi giorni e tutti con gli stessi sintomi, quindi è qualcosa che ci siamo passati. I miei sintomi non sono durati a lungo».

Cos’è la vertigine parossistica posizionale

Elisa, sui social, oltre ad avvisare i fan di soffrire di vertigine parossistica posizionale, ha anche riferito che all’inizio il personale medico pensava si trattasse solo di una semplice labirintite, però è emerso dalle visite che la cantante soffre di vertigini parossistica posizionale. Si tratta di un disturbo comune che causa brevi episodi di vertigini, quindi una falsa sensazione di movimento con tremendi mal di testa, in risposta a movimenti del capo che stimolano il canale semicircolare posteriore dell’orecchio interno.

A causa di questo inaspettato disturbo, Elisa sarà costretta ad un ferreo riposo e a rinunciare ad esibirsi sul palco, finché non guarisca del tutto, per non rischiare delle ricadute.