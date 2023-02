Elisa Toffoli: canzoni, figlia, marito e duetto con Giorgia a Sanremo 2023

Venerdì 10 febbraio, durante la serata delle cover del Festival di Sanremo 2023, Elisa Toffoli duetterà con Giorgia 22 anni dopo la sua vittoria con il brano Luce – lo stesso anno in cui la cantautrice romana arrivò seconda con Di sole e d’azzurro. Un omaggio all’amicizia per due artiste che sono state già fianco a fianco tante volte a sostegno di cause importanti, da Amiche per l’Abruzzo a Una Nessuna Centomila. La loro esibizione prevede un medley proprio dei due brani sanremesi: Luce e Di sole e d’azzurro. Ma chi è Elisa e cosa sappiamo della sua carriera?

Elisa Toffoli: biografia e canzoni

Elisa Toffoli è nata a Trieste il 19 dicembre 1977, ha esordito a 19 anni con l’album Pipes & Flowers ma è diventata famosa al grande pubblico con la vittoria al Festival di Sanremo nel 2001 con il brano Luce. Elisa che faceva la parrucchiera arriva all’Ariston dopo tanta gavetta con il brano scritto da Zucchero che non solo si aggiudicò il podio ma anche il Premio della critica Mia Martini, trionfando come Miglior interpretazione e aggiudicandosi il riconoscimento della Giuria di qualità.

Dopo il trionfo sul palco dell’Ariston, pubblica un terzo album e viene eletta miglior artista italiana agli MTV Europe Music Awards di Francoforte. Partecipa ad eventi importanti come il Pavarotti & Friends e nel 2003 reinterpreta Almeno tu nell’universo di Mia Martini per il film Ricordati di me di Gabriele Muccino, scalando la classifica italiana.

Elisa diventa una delle artiste italiane più apprezzate al mondo dopo l’uscita di Pearl Days con il quale ritorna alle sonorità rock ed al grande successo Gli ostacoli del cuore, scritto da Luciano Ligabue. Nel 2008 comincia un tour negli Stati Uniti e in Canada. Scrive Ancora qui per il film di Tarantino, Django Unchained, che viene inserita nella lista delle settantacinque canzoni candidate all’Oscar come Miglior canzone originale. Ha pubblicato un singolo, Teach Me Again, cantato con Tina Turner. Dagli inizi della sua carriera ha venduto oltre 5 milioni e mezzo di dischi in tutto il mondo.

Curiosità e vita privata

Elisa ha prestato la sua esperienza al programma Amici di Maria De Filippi ricoprendo il ruolo di direttore artistico nel 2015 e nel 2016. È sposata con Andrea Rigonat, il chitarrista della sua band insieme a cui ha due figli, Emma Cecile nata nel 2009 e Sebastian nel 2013. Alla primogenita Elisa ha dedicato il brano A modo tuo, scritto da Ligabue.

Il suo ultimo album è uscito il 26 ottobre 2018 e ha segnato il ritorno della cantautrice alle canzoni in italiano. Dal disco viene tratto un singolo scritto da Calcutta, Se piovesse il tuo nome, che ottiene un successo straordinario e rimane in vetta alla classifica delle canzoni più trasmesse in radio per diverse settimane.