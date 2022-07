Elisa positiva al Covid, annullati i concerti di Pistoia e Bologna

Risultata positiva al Covid, Elisa è stata costretta ad annullare il concerto in programma questa sera a Pistoia. Rinviato anche quello di Bologna, previsto per martedì 12 luglio nell’ambito del tour Back to the Future. Lo ha annunciato via Twitter lo staff della cantautrice friulana.

I concerti di Elisa previsti per stasera 10 luglio a Pistoia e per il 12 luglio a Bologna sono rimandati a causa della positività dell’artista al covid-19. La cantautrice ha contratto il virus in forma lieve e tornerà quanto prima sul palco. Leggi qui: https://t.co/EGvHgpXXKy — Elisa (@elisatoffoli) July 10, 2022



Elisa, il messaggio pubblicato sui social

«I concerti di Elisa previsti per stasera 10 luglio a Pistoia e per il 12 luglio a Bologna sono rimandati a causa della positività dell’artista al Covid-19. La cantautrice ha contratto il virus in forma lieve e tornerà quanto prima sul palco», recita il messaggio postato su Twitter. I recuperi delle due date verranno comunicati a breve. I biglietti restano validi. In mezzo a numerosi messaggi che sui social augurano una veloce guarigione alla cantante, anche quelli di chi si lamenta dell’inutilità del vaccino nel prevenire il contagio: «Positiva dopo quante dosi? Comunque buona guarigione», scrive un utente su Facebook. Elisa era stata inserita fra gli ospiti di punta del Pistoia Blues 2022 per la rassegna Storytellers: in un parco della città toscana era stato per l’occasione allestito il Green Village, eco-villaggio che accompagna in ogni tappa l’artista, scelta dall’Onu come modello in termini di vivere sostenibile. Il tour di Elisa riprenderà con la data di Cattolica del 15 luglio.

LEGGI ANCHE: “O forse sei tu”: testo e significato della canzone di Elisa a Sanremo 2022

Elisa, la prima positività a dicembre

Per Elisa si tratta della seconda positività al Covid nel giro di pochi mesi. Lo scorso dicembre, proprio a causa del Coronavirus, era stata costretta a rinunciare alla partecipazione come ospite a Sanremo Giovani.