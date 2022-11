Elisa Medei ritrova la madre a 60 anni: era stata adottata quando aveva 6 mesi

«Non la giudicherò. Ho avuto due splendidi genitori, le nostre vite sono andate così. Sono emozionata, ormai non ci credevo quasi più». Così Elisa Medei racconta la sua storia: 60enne, a 6 mesi è stata adottata. Ora ritrova finalmente la madre. L’infermiera di Terni era stata abbandonata nel 1962 davanti alla Beata Lucia di Narni.

Elisa Medei, adottata a 6 mesi, ritrova la madre biologica a 60 anni

«Non so cosa le chiederò, forse chi era mio padre, certo non la giudicherò. Ho avuto due splendidi genitori, le nostre vite sono andate così. Ci incontreremo dal suo avvocato, poi vedremo. Sono emozionata, ormai non ci credevo quasi più» così racconta la sua emozione la donna alla testata giornalistica Corriere dell’Umbria. La signora ha sempre vissuto con i genitori adottivi, che sono poi venuti a mancare. Così Elisa aveva chiesto al tribunale di sapere il nome della sua madre biologica.

«Ventuno anni fa, però, il tentativo non andò a buon fine. Feci istanza al tribunale dei minorenni di Perugia e, dopo un po’ di tempo, ricevetti la comunicazione che la mia madre biologica voleva mantenere l’anonimato». Elisa non si è arresa e ora è arrivato finalmente il momento dell’incontro.

Cosa è successo

«Per un anno e mezzo non ho avuto riscontri poi, lo scorso 8 novembre, è arrivata una pec con cui venivo convocata per il 15. Martedì così sono andata e, con mia grande sorpresa, un giudice gentilissimo, la dottoressa Giuseppina Arcelli, mi ha comunicato che non solo la mia mamma biologica è viva ma che è disposta a incontrarmi». Una splendida notizia per la donna, che ha potuto così riabbracciare la madre biologica. La signora ha 80 anni e ha avuto altri 3 figli, tutti maschi.

«Ovviamente non posso sapere cosa sia successo davvero ma sono certa che quando la vedrò lei mi racconterà. In ogni caso quello che spero è di poter instaurare un buon rapporto con tutti loro. Abbiamo tutti una certa età, ognuno ha la sua vita ma sapere che abbiano accettato di conoscermi così di buon grado mi fa ben sperare» conclude Elisa.